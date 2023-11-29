Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в команде приняли Дзюбу и его шутки

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал, что в команде не подкалывали нападающего Артема Дзюбу по поводу спартаковского прошлого последнего.

– При вас в «Зените» появился Артем Дзюба. Его шутки – это больная тема или они вас не задевали?

– Он такой человек. Любит пошутить. Иногда, конечно, чуть перебарщивал, но в целом хороший парень, смешной. В «Зените» он точно стал своим.

– Не подкалывали его по поводу спартаковского прошлого?

– Нет, такого не было.

Дзюба начал играть за «Зенит» с лета 2015 года. Сейчас он выступает за «Локомотив».

Евсеев был игроком «Зенита» с 2012 по 2017 годы. Сейчас он выступает в ивановском «Текстильщике».

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