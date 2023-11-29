Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в команде приняли Дзюбу и его шутки

    Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в команде приняли Дзюбу и его шутки

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал, что в команде не подкалывали нападающего Артема Дзюбу по поводу спартаковского прошлого последнего.

    – При вас в «Зените» появился Артем Дзюба. Его шутки – это больная тема или они вас не задевали?

    – Он такой человек. Любит пошутить. Иногда, конечно, чуть перебарщивал, но в целом хороший парень, смешной. В «Зените» он точно стал своим.

    – Не подкалывали его по поводу спартаковского прошлого?

    – Нет, такого не было.

    • Дзюба начал играть за «Зенит» с лета 2015 года. Сейчас он выступает за «Локомотив».
    • Евсеев был игроком «Зенита» с 2012 по 2017 годы. Сейчас он выступает в ивановском «Текстильщике».

    Новости по теме
    Галактионов объяснил отсутствие Дзюбы в заявке «Локомотива» на матч с «Балтикой»
    Мостовой объяснил, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы 3
    Орлов назвал образцовую пару нападающих РПЛ последних лет 23
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+