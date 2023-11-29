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  • Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в команде приняли Дзюбу и его шутки

Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в команде приняли Дзюбу и его шутки

29 ноября 2023, 08:00
2

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал, что в команде не подкалывали нападающего Артема Дзюбу по поводу спартаковского прошлого последнего.

– При вас в «Зените» появился Артем Дзюба. Его шутки – это больная тема или они вас не задевали?

– Он такой человек. Любит пошутить. Иногда, конечно, чуть перебарщивал, но в целом хороший парень, смешной. В «Зените» он точно стал своим.

– Не подкалывали его по поводу спартаковского прошлого?

– Нет, такого не было.

  • Дзюба начал играть за «Зенит» с лета 2015 года. Сейчас он выступает за «Локомотив».
  • Евсеев был игроком «Зенита» с 2012 по 2017 годы. Сейчас он выступает в ивановском «Текстильщике».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Евсеев Алексей
Комментарии (2)
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eugen-han
1701238681
Не нашлось ,,шутника", которвй бы ему голову отбил или отшиб. Встречал таких ,,вертлявых и веселых" со своими шутками и мнением, что этот гребённый юмор должны принимать все однозначно. Но честно говорил, что реагирую на такой юмор своеобразно, а именно бью в табло и тогда смеёмся вместе. Поверьте охота отпадает в любом случае как-либо шутить навязчиво, кто-то сразу понимает, что не надо испытывать терпение, а-а-а-а-а кто-то огребает, продолжая свою линию поведения. Дзюбу мало били видимо в детстве.
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Vladimir-Shelepnev-google
1701252528
Вот читаю комментарий и приходится считать, что люди видимо больные пишут. Никак не забудут видео, выставленное проституткой, видимо нравится, и почему им хочется обязательно кого то избить. Не по этому ли придумали паспорт болельщика. Таким не место на стадионе.
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