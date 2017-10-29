РФПЛ. «Амкар» и «Урал» не смогли выявить победителя

В матче 15-го тура чемпионата России «Амкар» на своем поле разошелся миром с «Уралом» – 1:1. Голами в этой встрече отметились Михаил Сиваков и Алексей Евсеев.

После этого результата хозяева набрали 17 очков и остались на 12-й строчке в турнирной таблице. Гости набрали 23 балла и поднялись на четвертую позицию, опередив «Спартак».

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Амкар (Пермь) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сиваков, 22 (с пенальти); 1:1 – Евсеев, 48.

Амкар: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев (Мельников, 72), Костюков, Гол, Эзатоллахи (Огуде, 57), Бодул (Прокофьев, 84).

Урал: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин (Фидлер, 66), Евсеев (Емельянов, 86), Кулаков, Бумаль, Ильин (Глушков, 60), Бикфалви.

Предупреждения: Огуде, 77 – Ильин, 23.

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