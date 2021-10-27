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    Сергей Морозов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Борисович
    Фамилия Морозов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1989 (34 года)
    Рост 193
    Вес 91
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2022 46' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 6:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    27.10.2021 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Урал (Екатеринбург)
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