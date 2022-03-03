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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - КАМАЗ
Зенит - КАМАЗ: обзор матча 03 марта 2022
Зенит
03.03.2022, четверг, 20:15
Россия. Кубок, 1/8 финала
6 : 0
Завершен
КАМАЗ
17'
А. Мостовой
26'
Ю. Алберто
37'
А. Ерохин
45+1'
Ю. Алберто
48'
А. Мостовой
85'
А. Дзюба
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - КАМАЗ
ГОЛ! 6:0!
А. Дзюба
85'
76'
Желтая карточка
Р. Аюкин
74'
Замена
О. Калугин
️️️️
В. Свежов
Замена
Малком
️️️️
А. Ерохин
72'
Замена
Д. Сантос
️️️️
Д. Круговой
72'
Замена
В. Барриос
️️️️
Д. Чистяков
72'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ю. Алберто
60'
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Сутормин
60'
ГОЛ! 5:0!
А. Мостовой
Пас отдал
Ю. Алберто
48'
46'
Замена
С. Морозов
️️️️
А. Куликов
46'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Ю. Кириллов
ГОЛ! 4:0!
Ю. Алберто
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Ю. Алберто
37'
30'
Желтая карточка
Л. Потапов
ГОЛ! 2:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
И. Сергеев
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Мостовой
Пас отдал
Д. Круговой
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Одоевский
95
Адамов
78
Чистяков
28
Алип
3
Круговой
11
Сутормин
21
Оздоев
77
Мостовой
21
Ерохин
9
Алберто
33
Сергеев
4-4-1-1
71
Мамин
37
Потапов
91
Куликов
44
Садыков
96
Смирнов
42
Кириллов
7
Аюкин
13
Замалиев
6
Свежов
37
Воронин
10
Янушковский
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
11
Сутормин
15
Караваев
15
Караваев
11
Сутормин
78
Чистяков
5
Барриос
5
Барриос
78
Чистяков
21
Ерохин
10
Малком
10
Малком
21
Ерохин
9
Алберто
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Алберто
91
Куликов
2
Морозов
2
Морозов
91
Куликов
42
Кириллов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
42
Кириллов
6
Свежов
27
Калугин
27
Калугин
6
Свежов
Остались в запасе
Зенит
КАМАЗ
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
13
Валерий Ионин
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
74
Михаил Казимир
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
Остались в запасе
13
Валерий Ионин
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
74
Михаил Казимир
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Зенит - КАМАЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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