Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Факел
Балтика - Факел: обзор матча 21 мая 2022
Балтика
21.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
0 : 1
Завершен
Факел
51'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Факел
90'
+1
Желтая карточка
А. Городовой
90'
Замена
В. Черов
️️️️
Р. Акбашев
Замена
А. Максименко
️️️️
И. Гелоян
85'
Замена
О. Алейник
️️️️
Д. Кленкин
85'
84'
Желтая карточка
А. Мендель
80'
Желтая карточка
В. Дядюн
80'
Замена
В. Мастерной
️️️️
Х. Аппаев
75'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
Д. Файзуллин
75'
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Максимов
75'
Замена
А. Шаваев
️️️️
О. Дмитриев
Желтая карточка
М. Кашчелан
71'
Желтая карточка
М. Тишкин
67'
Замена
М. Тишкин
️️️️
А. Осипов
65'
Замена
М. Барсов
️️️️
Я. Казаев
65'
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
10
Ишхан Гелоян
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
18
Артем Попов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Ильнур Альшин
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
8
Андрей Мендель
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Балтика
1
Давид Волк
ВР
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
34
Олег Алейник
АП
9
Артем Максименко
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Латышонок
10
Гелоян
21
Остойич
26
Мещанинов
18
Попов
18
Кашчелан
5
Осипов
53
Казаев
4
Кленкин
10
Альшин
11
Мусаев
3-2-1-2-2
93
Городовой
4
Дашаев
92
Брызгалов
39
Пейчинович
28
Магаль
8
Мендель
99
Акбашев
50
Файзуллин
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
5
Осипов
44
Тишкин
44
Тишкин
5
Осипов
4
Кленкин
34
Алейник
34
Алейник
4
Кленкин
10
Гелоян
9
Максименко
9
Максименко
10
Гелоян
53
Казаев
14
Барсов
14
Барсов
53
Казаев
14
Аппаев
71
Мастерной
71
Мастерной
14
Аппаев
99
Акбашев
2
Черов
2
Черов
99
Акбашев
34
Дмитриев
8
Шаваев
8
Шаваев
34
Дмитриев
50
Файзуллин
6
Шепилов
6
Шепилов
50
Файзуллин
21
Максимов
17
Дядюн
17
Дядюн
21
Максимов
Остались в запасе
Балтика
Факел
1
Давид Волк
ВР
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
69
Максим Артемчук
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Балтика - Факел
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Денис Петров (Астрахань)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
Ростех Арена
Новости команд
Все
Балтика
Факел
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+