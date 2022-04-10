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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Алания
Факел - Алания: обзор матча 10 апреля 2022
Факел
10.04.2022, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 1
Завершен
Алания
39'
М. Максимов
61'
М. Максимов (П)
64'
В. Хубулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Алания
83'
Вторая желтая
Х. Хосонов
81'
Замена
А. Цараев
️️️️
А. Хугаев
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Максимов
79'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
79'
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
65'
Замена
В. Мастерной
️️️️
Р. Магаль
65'
64'
ГОЛ! 2:1!
В. Хубулов
62'
Замена
И. Машуков
️️️️
Н. Гиоргобиани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Максимов
61'
Замена
А. Шаваев
️️️️
О. Дмитриев
57'
43'
Желтая карточка
Д. Кобесов
Желтая карточка
Х. Аппаев
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Максимов
39'
Желтая карточка
О. Дмитриев
35'
29'
Желтая карточка
Х. Хосонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Алания
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-1-2-2
93
Городовой
2
Черов
92
Брызгалов
4
Дашаев
28
Магаль
8
Мендель
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
3-3-1-3
25
Солдатенко
5
Багаев
30
Шавлохов
19
Бутаев
10
Кобесов
13
Засеев
8
Хугаев
80
Хосонов
15
Хабалов
99
Гиоргобиани
8
Хубулов
28
Магаль
71
Мастерной
71
Мастерной
28
Магаль
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
34
Дмитриев
8
Шаваев
8
Шаваев
34
Дмитриев
21
Максимов
17
Дядюн
17
Дядюн
21
Максимов
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
8
Хугаев
22
Цараев
22
Цараев
8
Хугаев
99
Гиоргобиани
14
Машуков
14
Машуков
99
Гиоргобиани
Остались в запасе
Факел
Алания
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
13
Даниил Григорьев
ПВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Факел - Алания
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Центральный
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