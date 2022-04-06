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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Факел
Спартак-2 - Факел: обзор матча 06 апреля 2022
Спартак-2
06.04.2022, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 0
Завершен
Факел
35'
В. Шитов
83'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Факел
Желтая карточка
К. Шильцов
90'
+4
Замена
А. Максимчук
️️️️
В. Шитов
88'
84'
Замена
В. Царукян
️️️️
Р. Акбашев
ГОЛ! 2:0!
В. Шитов
83'
77'
Желтая карточка
М. Смирнов
Замена
М. Лайкин
️️️️
В. Шитов
75'
71'
Замена
А. Разборов
️️️️
В. Дядюн
64'
Вторая желтая
Н. Пейчинович
58'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Шаваев
58'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
Желтая карточка
Н. Бакалюк
45'
39'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
ГОЛ! 1:0!
В. Шитов
35'
Желтая карточка
Д. Петрунин
26'
3'
Желтая карточка
В. Дядюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Спартак-2
88
Даниил Марков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
3
Петрунин
65
Толстопятов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
22
Бакалюк
9
Оганесян
7
Шильцов
17
Шитов
73
Шитов
3-2-2-1-2
93
Городовой
2
Черов
39
Пейчинович
25
Смирнов
28
Магаль
71
Мастерной
99
Акбашев
8
Шаваев
7
Никитин
17
Дядюн
14
Аппаев
73
Шитов
10
Максимчук
10
Максимчук
73
Шитов
17
Шитов
83
Лайкин
83
Лайкин
17
Шитов
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
8
Шаваев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
8
Шаваев
17
Дядюн
7
Разборов
7
Разборов
17
Дядюн
99
Акбашев
80
Царукян
80
Царукян
99
Акбашев
Остались в запасе
Спартак-2
Факел
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
88
Даниил Марков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
88
Даниил Марков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Спартак-2 - Факел
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Евгений Синявский (Ярославль)
Делегат:
Александр Старцев (Москва)
Инспектор:
Вячеслав Харламов (Москва)
Стадион:
академии "Спартак"
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