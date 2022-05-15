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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Факел
Металлург Л - Факел: обзор матча 15 мая 2022
Металлург Л
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
1 : 2
Завершен
Факел
57'
В. Бабаев
34'
А. Дашаев
43'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Факел
90'
+3
Желтая карточка
А. Городовой
90'
+2
Желтая карточка
Х. Аппаев
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Арустамян
88'
79'
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Максимов
Замена
А. Овчинников
️️️️
В. Баязов
78'
76'
Замена
В. Мастерной
️️️️
О. Дмитриев
76'
Замена
В. Царукян
️️️️
Д. Файзуллин
75'
Желтая карточка
О. Дмитриев
Желтая карточка
Д. Великородный
69'
Желтая карточка
Р. Войдель
61'
Замена
Д. Великородный
️️️️
Ю. Завезен
61'
Желтая карточка
Ю. Завезен
58'
ГОЛ! 1:2!
В. Бабаев
57'
46'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Мендель
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
П. Долгов
46'
Замена
М. Сазонов
️️️️
А. Никитенков
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Максимов
Желтая карточка
А. Иваньков
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Дашаев
30'
Замена
В. Черов
️️️️
С. Брызгалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Вениамин Баязов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
4-4-1-1
16
Кобзев
4
Редькович
3
Иваньков
63
Никитенков
3
Поликутин
20
Войдель
18
Баязов
70
Арустамян
22
Завезен
11
Бабаев
91
Долгов
4-1-1-2-2
93
Городовой
28
Магаль
92
Брызгалов
4
Дашаев
39
Пейчинович
8
Мендель
99
Акбашев
50
Файзуллин
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
70
Арустамян
18
Яковлев
18
Яковлев
70
Арустамян
63
Никитенков
3
Сазонов
3
Сазонов
63
Никитенков
22
Завезен
6
Великородный
6
Великородный
22
Завезен
18
Баязов
10
Овчинников
10
Овчинников
18
Баязов
91
Долгов
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
91
Долгов
92
Брызгалов
2
Черов
2
Черов
92
Брызгалов
34
Дмитриев
71
Мастерной
71
Мастерной
34
Дмитриев
8
Мендель
8
Шаваев
8
Шаваев
8
Мендель
50
Файзуллин
80
Царукян
80
Царукян
50
Файзуллин
21
Максимов
17
Дядюн
17
Дядюн
21
Максимов
Остались в запасе
Металлург Л
Факел
13
Максим Матюша
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Металлург Л - Факел
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
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