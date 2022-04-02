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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Кубань
Факел - Кубань: обзор матча 02 апреля 2022
Факел
02.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Кубань
Желтая карточка
А. Мендель
90'
80'
Желтая карточка
И. Безденежных
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
Д. Шепилов
79'
Замена
А. Шаваев
️️️️
М. Максимов
67'
61'
Желтая карточка
М. Маркин
60'
Замена
М. Маркин
️️️️
И. Петров
60'
Замена
А. Сапета
️️️️
В. Алейников
Замена
В. Дядюн
️️️️
Х. Аппаев
59'
46'
Замена
А. Рыбин
️️️️
А. Кулишев
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
46'
Желтая карточка
М. Максимов
45'
40'
Красная карточка
М. Сидоров
33'
Желтая карточка
И. Эдиев
Желтая карточка
А. Никитин
33'
29'
Замена
И. Эдиев
️️️️
А. Грицаенко
3'
Желтая карточка
И. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
34
Олег Дмитриев
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-3-1-1-2
93
Городовой
92
Брызгалов
4
Дашаев
39
Пейчинович
2
Черов
8
Мендель
71
Мастерной
99
Акбашев
7
Никитин
21
Максимов
14
Аппаев
4-1-3-2
1
Нестеренко
22
Хомуха
31
Большаков
27
Грицаенко
81
Сидоров
38
Алейников
87
Безденежных
36
Гурфов
10
Петров
32
Кулишев
10
Лаук
14
Аппаев
17
Дядюн
17
Дядюн
14
Аппаев
Шепилов
50
Файзуллин
50
Файзуллин
Шепилов
21
Максимов
8
Шаваев
8
Шаваев
21
Максимов
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
10
Петров
93
Маркин
93
Маркин
10
Петров
38
Алейников
41
Сапета
41
Сапета
38
Алейников
32
Кулишев
22
Рыбин
22
Рыбин
32
Кулишев
27
Грицаенко
5
Эдиев
5
Эдиев
27
Грицаенко
Остались в запасе
Факел
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
7
Андрей Разборов
ЦФ
80
Валерий Царукян
АП
34
Олег Дмитриев
АП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
99
Нури Абдоков
АП
1
Андрей Климович
ВР
11
Вадим Карев
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
7
Андрей Разборов
ЦФ
80
Валерий Царукян
АП
34
Олег Дмитриев
АП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
99
Нури Абдоков
АП
1
Андрей Климович
ВР
11
Вадим Карев
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Факел - Кубань
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко (Москва)
Александр Богданов (Верея)
Делегат:
Сергей Бондарь (Московская область)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Центральный
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