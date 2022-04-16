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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Факел
Текстильщик - Факел: обзор матча 16 апреля 2022
Текстильщик
16.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 5
Завершен
Факел
12'
М. Максимов
20'
М. Максимов
29'
А. Шаваев
51'
М. Максимов (П)
76'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Текстильщик - Факел
Желтая карточка
Д. Малания
86'
Замена
Д. Хусаинов
️️️️
Г. Гогричиани
83'
76'
ГОЛ! 0:5!
М. Максимов
75'
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
А. Шаваев
73'
Желтая карточка
А. Шаваев
67'
Замена
В. Царукян
️️️️
А. Никитин
67'
Замена
Р. Магаль
️️️️
Р. Акбашев
59'
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
В. Черов
59'
Замена
А. Разборов
️️️️
В. Дядюн
51'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
М. Максимов
Замена
М. Бачинский
️️️️
Х. Машуков
46'
Желтая карточка
Г. Гогричиани
44'
38'
Желтая карточка
В. Черов
Замена
М. Сидоров
️️️️
И. Мосейчук
38'
Замена
В. Стеклов
️️️️
В. Карпов
38'
29'
ГОЛ! 0:3!
А. Шаваев
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Максимов
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
96
Александр Миронов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
22
Егор Вербин
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
5
Александр Сметанкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Смирнов
23
Макушкин
90
Хрипков
62
Карпов
20
Малания
7
Шведюк
0
Машуков
7
Горюшкин
9
Мосейчук
97
Гогричиани
7
Шленкин
4-1-2-1-2
93
Городовой
71
Мастерной
4
Дашаев
92
Брызгалов
2
Черов
8
Мендель
8
Шаваев
99
Акбашев
7
Никитин
21
Максимов
17
Дядюн
62
Карпов
20
Стеклов
20
Стеклов
62
Карпов
9
Мосейчук
81
Сидоров
81
Сидоров
9
Мосейчук
0
Машуков
77
Бачинский
77
Бачинский
0
Машуков
97
Гогричиани
9
Хусаинов
9
Хусаинов
97
Гогричиани
2
Черов
39
Пейчинович
39
Пейчинович
2
Черов
99
Акбашев
28
Магаль
28
Магаль
99
Акбашев
7
Никитин
80
Царукян
80
Царукян
7
Никитин
8
Шаваев
50
Файзуллин
50
Файзуллин
8
Шаваев
17
Дядюн
7
Разборов
7
Разборов
17
Дядюн
Остались в запасе
Текстильщик
Факел
22
Егор Вербин
ОП
95
Александр Маслов
ВР
96
Александр Миронов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
5
Александр Сметанкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
22
Егор Вербин
ОП
95
Александр Маслов
ВР
96
Александр Миронов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
5
Александр Сметанкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
Главный тренер
Александр Гущин
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Текстильщик - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Максим Белокур
Виталий Жолобов
Делегат:
Александр Старцев
Инспектор:
Василий Правило
Стадион:
Текстильщик
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