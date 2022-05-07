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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Волгарь
Факел - Волгарь: обзор матча 07 мая 2022
Факел
07.05.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
57'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Волгарь
84'
Желтая карточка
Д. Козлов
Желтая карточка
А. Шаваев
84'
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Максимов
82'
81'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Гилязетдинов
Желтая карточка
Х. Аппаев
80'
Желтая карточка
Р. Магаль
78'
75'
Замена
Н. Печенкин
️️️️
К. Косарев
Замена
В. Царукян
️️️️
Д. Файзуллин
73'
Замена
В. Мастерной
️️️️
Р. Акбашев
73'
69'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Баев
65'
Желтая карточка
Р. Локтионов
Замена
А. Шаваев
️️️️
О. Дмитриев
63'
Желтая карточка
О. Дмитриев
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Максимов
57'
Замена
В. Черов
️️️️
А. Мендель
46'
28'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
4-1-1-2-2
93
Городовой
92
Брызгалов
39
Пейчинович
4
Дашаев
28
Магаль
8
Мендель
99
Акбашев
34
Дмитриев
50
Файзуллин
14
Аппаев
21
Максимов
3-1-2-1-3
81
Смирнов
85
Морозов
4
Локтионов
69
Козлов
8
Капленко
7
Павлишин
21
Баев
10
Симонян
23
Стефанович
22
Косарев
43
Гилязетдинов
21
Максимов
17
Дядюн
17
Дядюн
21
Максимов
50
Файзуллин
80
Царукян
80
Царукян
50
Файзуллин
99
Акбашев
71
Мастерной
71
Мастерной
99
Акбашев
34
Дмитриев
8
Шаваев
8
Шаваев
34
Дмитриев
8
Мендель
2
Черов
2
Черов
8
Мендель
21
Баев
13
Бутенко
13
Бутенко
21
Баев
22
Косарев
6
Печенкин
6
Печенкин
22
Косарев
43
Гилязетдинов
11
Болонин
11
Болонин
43
Гилязетдинов
Остались в запасе
Факел
Волгарь
7
Андрей Никитин
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
6
Денис Шепилов
ЦП
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Остались в запасе
7
Андрей Никитин
ЛВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
6
Денис Шепилов
ЦП
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Факел - Волгарь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
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