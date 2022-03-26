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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Факел
Енисей - Факел: обзор матча 26 марта 2022
Енисей
26.03.2022, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 1
Завершен
Факел
32'
А. Окладников
57'
Н. Раздорских
83'
В. Дядюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Факел
Желтая карточка
А. Зотов
90'
89'
Замена
А. Шаваев
️️️️
В. Черов
83'
ГОЛ! 2:1!
В. Дядюн
Замена
Т. Рукас
️️️️
Н. Раздорских
75'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Канаплин
74'
Замена
А. Масловский
️️️️
П. Шакуро
73'
69'
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
68'
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Разборов
Желтая карточка
А. Канаплин
60'
59'
Вторая желтая
Р. Магаль
ГОЛ! 2:0!
Н. Раздорских
57'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
56'
55'
Желтая карточка
А. Разборов
ГОЛ! 1:0!
А. Окладников
32'
Желтая карточка
П. Шакуро
24'
6'
Желтая карточка
Р. Магаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Енисей
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
4-1-3-2
1
Опарин
42
Лапшов
33
Феррейра
90
Шакуро
22
Бевеев
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
21
Раздорских
8
Канаплин
75
Окладников
4-1-1-2-2
93
Городовой
2
Черов
39
Пейчинович
4
Дашаев
28
Магаль
8
Мендель
99
Акбашев
34
Дмитриев
7
Никитин
7
Разборов
14
Аппаев
90
Шакуро
33
Масловский
33
Масловский
90
Шакуро
21
Раздорских
96
Рукас
96
Рукас
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
8
Канаплин
10
Комков
10
Комков
8
Канаплин
2
Черов
8
Шаваев
8
Шаваев
2
Черов
7
Разборов
17
Дядюн
17
Дядюн
7
Разборов
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
Остались в запасе
Енисей
Факел
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
19
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
1
Сергей Ещенко
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
19
Никита Глушков
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Енисей - Факел
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Михаил Иванов (Кострома)
Владимир Миневич (Смоленск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Центральный
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