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    Дядюн, в последний раз выходивший на поле летом 2015 года, полетел на сбор с «Рубином»

    Новый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев взял на первый сбор команды нападающего Владимира Дядюна. Примечательно, что в последний раз 28-летний игрок принял участие в матче 18 июля 2015 года еще при Валерии Чалом, возглавлявшем тогда казанцев. При испанском специалисте Хави Грасии, работавшем с «Рубином» с лета 2016 года до недавнего времени, форвард не тренировался с основным составом.

    Первый сбор казанской команды пройдет с 10 по 20 июня в Австрии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2017 12:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 июня 2017, 14:37

      Ну не знаю...
      Тут похоже даже Бекеич бессилен.

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 11 июня 2017, 09:43

      Он ещё в сборную вернется.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июня 2017, 02:35

      Неужели? Буду рада если заиграет под чутким руководством Бердыева...

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 10 июня 2017, 19:32

      Дядюн станет как Бухаров,
      Курбан Бекиевич вернёт его в большой футбол.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2017, 17:02

      да что он вообще в Рубине делает его место в Арарате(Москва)

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      Рейтинг: +65

      anatolik25 10 июня 2017, 13:23

      Дядюна давно уже пора в топку. Отыграл он уже своё на более-менее приличном уровне.

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > anatolik25 10 июня 2017, 19:09

      Думаю "перерождение" может случиться при Бекииче а как будет посмотрим

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