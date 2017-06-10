Дядюн, в последний раз выходивший на поле летом 2015 года, полетел на сбор с «Рубином»

Новый главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев взял на первый сбор команды нападающего Владимира Дядюна. Примечательно, что в последний раз 28-летний игрок принял участие в матче 18 июля 2015 года еще при Валерии Чалом, возглавлявшем тогда казанцев. При испанском специалисте Хави Грасии, работавшем с «Рубином» с лета 2016 года до недавнего времени, форвард не тренировался с основным составом.

Первый сбор казанской команды пройдет с 10 по 20 июня в Австрии.