Казаков: «Погребняк в ФНЛ получает 140 миллионов в год»

Журналист Илья Казаков, который известен своей работой в качестве пресс-атташе сборной России, рассказал об особенностях ведения финансовых дел столичным «Динамо».

«Масштаб бедствия будет легче понять, если вспомнить хотя бы историю с трансфером Дядюна. За нападающего, не забившего в сезоне-2013/14 ни одного гола в 19 матчах, «Динамо» заплатило 1,5 миллиарда рублей. Около 60 миллионов подъемных и еще 140 миллионов годовой зарплаты (примерно столько же, сколько получает в этом сезоне, не играя, Погребняк).

Вся нынешняя трансферная кампания бело-голубых поместилась в схожую сумму, причем эти деньги были получены не из кассы, а после продажи нескольких игроков», – рассказал Казаков.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Погребняк сыграл четыре матча в составе «Динамо», не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось, что у него были три предложения от клубов Премьер-лиги, но он предпочел провести сезон в ФНЛ.