«Ростов» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов перед Дядюном

Пресс-служба РФС сообщила результаты заседания Палаты по разрешению споров.

Союз удовлетворил заявление экс-нападающего «Ростова» Владимира Дядюна по поводу невыплаты компенсации за расторжение контракта. В июле 2018 года клуб досрочно разорвал сотрудничество с ним сотрудничество.

«Ростов» также получил запрет на регистрацию новых футболистов в период до погашения задолженности перед 30-летним футболистом.

За год в ростовском клубе Дядюн забил один гол и отдал две результативные передачи в 17 играх всех турниров.

В день ухода из «Ростова» форвард перешел в «Балтику», за которую забил четыре мяча в 14 матчах нынешнего сезона. Калининградцы рассчитывают продать игрока, чтобы облегчить финансовую ведомость.

Известно, что Дядюн проводит сборы в составе белорусского «Витебска».