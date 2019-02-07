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    «Ростов» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов перед Дядюном

    Пресс-служба РФС сообщила результаты заседания Палаты по разрешению споров.

    Союз удовлетворил заявление экс-нападающего «Ростова» Владимира Дядюна по поводу невыплаты компенсации за расторжение контракта. В июле 2018 года клуб досрочно разорвал сотрудничество с ним сотрудничество.

    «Ростов» также получил запрет на регистрацию новых футболистов в период до погашения задолженности перед 30-летним футболистом.

    За год в ростовском клубе Дядюн забил один гол и отдал две результативные передачи в 17 играх всех турниров.

    В день ухода из «Ростова» форвард перешел в «Балтику», за которую забил четыре мяча в 14 матчах нынешнего сезона. Калининградцы рассчитывают продать игрока, чтобы облегчить финансовую ведомость.

    Известно, что Дядюн проводит сборы в составе белорусского «Витебска».

    Источник: РФС

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    07.02.2019 00:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 7 февраля 2019, 16:56

      Насмешили )))) а Ростову то и не надо больше ни кого регистрировать )))) ну если что только МЕССИ)))))

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Фанат Рубина 9 февраля 2019, 10:20

      Ну спартаковских бывших месси у нах достаточно бери выше самого ЕГО))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 7 февраля 2019, 14:15

      Нигде не видел информацию об инициаторах заключения контрактов, которые расторгаются уже через год ,а то и раньше. Кто эти "герои"?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 13:03

      Ну вот теперь и Дядюну придется платить и наверное не мало.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 08:46

      Из года в год одно и тоже во многих командах при досрочном расторжении контракта.

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 февраля 2019, 03:48

      Эти долги нужно повесить на тех, кто придумал лимит.

      3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 00:50

      Дядюн самый бесдарный нападающий даже. Хотя нет кристинка фсе же хуже

      1
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