«Ростов» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов перед Дядюном

Насмешили )))) а Ростову то и не надо больше ни кого регистрировать )))) ну если что только МЕССИ)))))
Пресс-служба РФС сообщила результаты заседания Палаты по разрешению споров.
Союз удовлетворил заявление экс-нападающего «Ростова» Владимира Дядюна по поводу невыплаты компенсации за расторжение контракта. В июле 2018 года клуб досрочно разорвал сотрудничество с ним сотрудничество.
«Ростов» также получил запрет на регистрацию новых футболистов в период до погашения задолженности перед 30-летним футболистом.
За год в ростовском клубе Дядюн забил один гол и отдал две результативные передачи в 17 играх всех турниров.
В день ухода из «Ростова» форвард перешел в «Балтику», за которую забил четыре мяча в 14 матчах нынешнего сезона. Калининградцы рассчитывают продать игрока, чтобы облегчить финансовую ведомость.
Известно, что Дядюн проводит сборы в составе белорусского «Витебска».
- В январе команду Валерия Карпина пополнили семь футболистов.
- Среди них защитник Иван Новосельцев («Зенит», аренда), хавбеки Маттиас Норман («Брайтон») и Роман Еременко (свободный агент, в прошлом ЦСКА и «Спартак») и Ивелин Попов (в прошлом «Спартак).