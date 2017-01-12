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    Дядюн может полететь на первый зимний сбор «Рубина»

    Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн рассказал о своем восстановлении после травмы. Напомним, что из-за травмы форвард пропустил первую часть сезона.

    – Как ваше состояние?

    – Долго восстанавливался, была рутинная работа, по футболу соскучился. Уже полгода с мячом не был. Сейчас буду еще медосбледование проходить, посмотрим на рекомендации доктора, что мне можно, какие нагрузки.

    – Есть сроки вашего возвращения?

    – Пока нет никаких сроков, не могу сказать точно. Надеюсь, что в ближайшее время все будет нормально.

    – Каково ваше будущее в команде?

    – Будет зависеть от моего здоровья.

    – Первый сбор пропустите?

    – Возможно, да. Но есть еще четыре дня в Казани. Буду тестировать ногу.

    – Вы общались с Грасией? Был какой-то разговор о вашем будущем?

    – Нет, не было. Я испанский не знаю, а он русский не потянул.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    12.01.2017 11:12
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