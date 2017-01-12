Дядюн может полететь на первый зимний сбор «Рубина»

Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн рассказал о своем восстановлении после травмы. Напомним, что из-за травмы форвард пропустил первую часть сезона.
– Как ваше состояние?
– Долго восстанавливался, была рутинная работа, по футболу соскучился. Уже полгода с мячом не был. Сейчас буду еще медосбледование проходить, посмотрим на рекомендации доктора, что мне можно, какие нагрузки.
– Есть сроки вашего возвращения?
– Пока нет никаких сроков, не могу сказать точно. Надеюсь, что в ближайшее время все будет нормально.
– Каково ваше будущее в команде?
– Будет зависеть от моего здоровья.
– Первый сбор пропустите?
– Возможно, да. Но есть еще четыре дня в Казани. Буду тестировать ногу.
– Вы общались с Грасией? Был какой-то разговор о вашем будущем?
– Нет, не было. Я испанский не знаю, а он русский не потянул.