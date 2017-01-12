Дядюн может полететь на первый зимний сбор «Рубина»

Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн рассказал о своем восстановлении после травмы. Напомним, что из-за травмы форвард пропустил первую часть сезона.

– Как ваше состояние?

– Долго восстанавливался, была рутинная работа, по футболу соскучился. Уже полгода с мячом не был. Сейчас буду еще медосбледование проходить, посмотрим на рекомендации доктора, что мне можно, какие нагрузки.

– Есть сроки вашего возвращения?

– Пока нет никаких сроков, не могу сказать точно. Надеюсь, что в ближайшее время все будет нормально.

– Каково ваше будущее в команде?

– Будет зависеть от моего здоровья.

– Первый сбор пропустите?

– Возможно, да. Но есть еще четыре дня в Казани. Буду тестировать ногу.

– Вы общались с Грасией? Был какой-то разговор о вашем будущем?

– Нет, не было. Я испанский не знаю, а он русский не потянул.