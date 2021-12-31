33-летний Дядюн подписал контракт с «Факелом» до конца сезона

если кто помнит то Дядун был капитаном сборной России на универсиаде в Казани составленной из игроков РПЛ и ПФЛ и бездарно слили обычным студентам
Бывший нападающий «Рубина» и «Химок» Владимир Дядюн перешел в «Факел» на правах свободного агента.
Контракт с 33-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2021/22.
- «Химки» – последняя команда Дядюна.
- Он с лета был без клуба.
- Помимо «Рубина» и «Химок» Дядюн выступал за «Ростов», «Динамо», «Томь» и другие клубы.
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