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    33-летний Дядюн подписал контракт с «Факелом» до конца сезона

    Бывший нападающий «Рубина» и «Химок» Владимир Дядюн перешел в «Факел» на правах свободного агента.

    Контракт с 33-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2021/22.

    • «Химки» – последняя команда Дядюна.
    • Он с лета был без клуба.
    • Помимо «Рубина» и «Химок» Дядюн выступал за «Ростов», «Динамо», «Томь» и другие клубы.

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    Источник: сайт «Факела»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      Vitaga 2 часа назад

      если кто помнит то Дядун был капитаном сборной России на универсиаде в Казани составленной из игроков РПЛ и ПФЛ и бездарно слили обычным студентам

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