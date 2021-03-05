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    Дядюн перенес операцию на крестообразной связке колена

    Нападающий «Химок» Владимир Дядюн был прооперирован в Германии в связи с травмой колена.

    32-летний футболист повредил крестообразную связку. Сроки его восстановления не называются.

    В интервью Sport24 Дядюн дал комментарии по поводу операции и реабилитации.

    «Три дня назад меня успешно прооперировали в Германии. Еще неделю я буду тут находиться. Все хорошо. Врачам колено мое понравилось, говорят, как у девятнадцатилетнего парня. Перспективы по восстановлению хорошие. Придется пройти реабилитацию. Нудно, но это нужно, и я это понимаю. Нахожусь в прекрасном расположении духа.

    Травму на ровном месте получил. Сначала переживал, почему так произошло. Значит, так судьбе угодно, чтобы я сделал паузу и посмотрел на футбол со стороны, чтобы остепенился и понял, что футбол должен стать другим, и мое колено должно стать другим, должно стать сильнее, чем раньше», – сказал Дядюн.

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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