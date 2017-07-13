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    Дядюн: «Год не выходил на поле и соскучился по футболу. Рад, что я теперь в «Ростове»

    Вчера «Рубин» разорвал контракт с Владимиром Дядюном. В тот же день футболист перешел в «Ростов». 29-летний россиянин прокомментировал решение.

    «По разным причинам я долгое время не играл в футбол. Приехал на сборы с «Рубином», провел там пять дней, а потом появилась возможность проявить себя в «Ростове». Потренировался с командой, воспользовался шансом, и получилось, что я теперь здесь. Год не выходил на поле, соскучился по футболу и команде. Рад, что я теперь в «Ростове», — сказал футболист.

    В минувшем сезоне Дядюн не сыграл ни одной встречи за казанский клуб. Его контракт с «Ростовом» рассчитан на два года.

    Источник: ФК «Ростов»

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    13.07.2017 23:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 14 июля 2017, 15:49

      А мы так-то не очень...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 июля 2017, 09:01

      Сказать откровенно и мы то,не в печали.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 14 июля 2017, 00:07

      может хоть тут заиграет!погребняку тоже в ростов надо!может возьмут!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > зенит ничто 14 июля 2017, 08:45

      его путь в Арарат

      0
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