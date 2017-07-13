Дядюн: «Год не выходил на поле и соскучился по футболу. Рад, что я теперь в «Ростове»

Вчера «Рубин» разорвал контракт с Владимиром Дядюном. В тот же день футболист перешел в «Ростов». 29-летний россиянин прокомментировал решение.

«По разным причинам я долгое время не играл в футбол. Приехал на сборы с «Рубином», провел там пять дней, а потом появилась возможность проявить себя в «Ростове». Потренировался с командой, воспользовался шансом, и получилось, что я теперь здесь. Год не выходил на поле, соскучился по футболу и команде. Рад, что я теперь в «Ростове», — сказал футболист.

В минувшем сезоне Дядюн не сыграл ни одной встречи за казанский клуб. Его контракт с «Ростовом» рассчитан на два года.