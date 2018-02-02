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    Дядюн заявил, что физически и морально готов к весенней части сезона

    Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн рассказал о результатах встречи с пражской «Дуклой», которая закончилась со счетом 3:1. Сам форвард отметился в этой игре дублем в ворота соперника.

    – Стараюсь выполнять установку тренера, пытаемся наигрывать взаимодействия в атаке. Уже есть некоторые принципы построения, которых мы придерживаемся. Но не стоит забывать и оборону, где тоже приходится отрабатывать.

    – Прокомментируй свои мячи.

    – В первом мяче просто-напросто подкараулил ошибку. Меня не подвело чутье, так как предполагал, что защитник «Дуклы» так сыграет. Второй гол – результат командных действий. Прошла отличная «стеночка», и я смог переиграть вратаря. Приятно забивать такие мячи, так как это заслуга всей команды.

    – Команда тренируется два раза в день, но ты показал хороший объем и движение.

    – Не забывайте, что я играл всего лишь тайм. До возобновления сезона еще месяц, но чувствую себя хорошо. Готов физически и морально.

    Источник: ФК «Ростов»

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    02.02.2018 11:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 3 февраля 2018, 02:08

      Осталось научиться забивать постоянно за Ростов не только в товарняках..

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 февраля 2018, 17:46

      Раскройся при Карпине! Есть шанс и возможности!

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serjoga 2 февраля 2018, 18:22

      Думаю,что нет.Он и Бухаров иногда забивают,но общая статистика....Короче,дел не будет.Может новый нап .будет забивной

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