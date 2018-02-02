Дядюн заявил, что физически и морально готов к весенней части сезона

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн рассказал о результатах встречи с пражской «Дуклой», которая закончилась со счетом 3:1. Сам форвард отметился в этой игре дублем в ворота соперника.

– Стараюсь выполнять установку тренера, пытаемся наигрывать взаимодействия в атаке. Уже есть некоторые принципы построения, которых мы придерживаемся. Но не стоит забывать и оборону, где тоже приходится отрабатывать.

– Прокомментируй свои мячи.

– В первом мяче просто-напросто подкараулил ошибку. Меня не подвело чутье, так как предполагал, что защитник «Дуклы» так сыграет. Второй гол – результат командных действий. Прошла отличная «стеночка», и я смог переиграть вратаря. Приятно забивать такие мячи, так как это заслуга всей команды.

– Команда тренируется два раза в день, но ты показал хороший объем и движение.

– Не забывайте, что я играл всего лишь тайм. До возобновления сезона еще месяц, но чувствую себя хорошо. Готов физически и морально.