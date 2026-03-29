Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чертаново - Торпедо Вл: обзор матча 29 марта 2026

Чертаново
29.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо Вл
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
10
Sergey Rebrov
ЛЗ
17
Семён Семёнов
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
2
Иван Поляков
ЦЗ
15
Вадим Агафонцев
ПЗ
18
Георгий Zubakin
ПЗ
18
Даниил Корунов
ПЗ
52
Егор Кавтрев
ЛП
22
Арсений Тарасов
ПП
9
Матвей Мельников
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Торпедо Вл
23
Артем Герасимов
ВР
2
Даниил Клейнер
ЛЗ
7
Александр Коренблюм
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
77
Данил Соболев
ПЗ
3
Никита Романенков
ПЗ
10
Сергей Черненко
ПЗ
24
Константин Попов
ЛП
37
Владислав Сиротов
ПП
9
Александр Комиссаров
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Чертаново
7
Рамиль Гайнуллин
ЦЗ
61
Александр Семка
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЦЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
1
Алексей Осипов
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Торпедо Вл
82
Валерий Архипенко
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
72
Дмитрий Сафронов
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
11
Иван Сергиенко
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
3-2-2-1
31
Переверзев
10
Rebrov
17
Семёнов
2
Поляков
13
Бартасевич
18
Корунов
52
Кавтрев
22
Тарасов
9
Мельников
3-2-2-1
23
Герасимов
3
Романенков
2
Клейнер
17
Глинский
10
Черненко
7
Коренблюм
37
Сиротов
24
Попов
9
Комиссаров
Остались в запасе
Чертаново
Торпедо Вл
7
Рамиль Гайнуллин
ЦЗ
61
Александр Семка
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЦЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
1
Алексей Осипов
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
82
Валерий Архипенко
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
72
Дмитрий Сафронов
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
11
Иван Сергиенко
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Остались в запасе
7
Рамиль Гайнуллин
ЦЗ
61
Александр Семка
ЦЗ
49
Лев Акимов
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЦЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
1
Алексей Осипов
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Остались в запасе
82
Валерий Архипенко
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
72
Дмитрий Сафронов
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
11
Иван Сергиенко
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Главный тренер
Аслан Засеев
Статистика матча Чертаново - Торпедо Вл
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
11
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
5
Новости команд
Все
Чертаново
Торпедо Вл
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Чертаново
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+