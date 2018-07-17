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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Балтика
Тюмень - Балтика: обзор матча 17 июля 2018
Тюмень
17.07.2018, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
4 : 1
Завершен
Балтика
6'
А. Малоян
42'
М. Вотинов
43'
М. Вотинов
62'
М. Вотинов
49'
В. Дядюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Балтика
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Вотинов
90'
Замена
Е. Глухов
️️️️
Н. Теленков
88'
78'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Н. Дзаламидзе
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Малоян
76'
Замена
В. Лешонок
️️️️
И. Коронов
71'
70'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Пугин
66'
Желтая карточка
А. Буйволов
ГОЛ! 4:1!
М. Вотинов
62'
49'
ГОЛ! 3:1!
В. Дядюн
46'
Замена
М. Тишкин
️️️️
А. Шешуков
46'
Замена
В. Крючков
️️️️
С. Таказов
ГОЛ! 3:0!
М. Вотинов
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Вотинов
42'
31'
Желтая карточка
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:0!
А. Малоян
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
71
Станислав Бучнев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
3-2-3-2
71
Бучнев
90
Шакуро
10
Парняков
20
Столяренко
26
Васиев
29
Хайманов
20
Теленков
27
Чудин
14
Коронов
45
Вотинов
0
Малоян
3-1-4-2
1
Помазан
25
Буйволов
30
Таказов
5
Ходжаниязов
7
Шешуков
17
Пугин
6
Торбинский
11
Касаев
93
Каленкович
17
Дядюн
10
Дзаламидзе
20
Теленков
17
Глухов
17
Глухов
20
Теленков
45
Вотинов
10
Лаук
10
Лаук
45
Вотинов
14
Коронов
9
Лешонок
9
Лешонок
14
Коронов
0
Малоян
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
0
Малоян
17
Пугин
28
Магаль
28
Магаль
17
Пугин
30
Таказов
55
Крючков
55
Крючков
30
Таказов
7
Шешуков
44
Тишкин
44
Тишкин
7
Шешуков
10
Дзаламидзе
8
Шаваев
8
Шаваев
10
Дзаламидзе
Остались в запасе
Тюмень
Балтика
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
11
Данил Карпов
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Горан Алексич
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Остались в запасе
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
11
Данил Карпов
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Статистика матча Тюмень - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Геолог
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