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    Горан Алексич

    Тренер
    Имя Горан
    Фамилия Алексич
    Команда Динамо Мх
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 5 января 1971
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    05.03.2023 Динамо Мх 0 : 0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    12.03.2023 СКА-Хабаровск 0 : 1 Динамо Мх Россия. Первая лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо Мх 3 1 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.10.2022 Авангард 0 : 2 Динамо Мх
    02.11.2022 Динамо Мх 0(5) : 0(3) Динамо Вл
    15.11.2022 Уфа 2(4) : 2(3) Динамо Мх
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