Горан Алексич
Тренер
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Алексич
|Команда
|Динамо Мх
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|5 января 1971
|Имя
|Горан
|Фамилия
|Алексич
|Команда
|Динамо Мх
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|5 января 1971
|Дата
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Динамо Мх
|0 : 0
|Арсенал
|Россия. Первая лига, 21 тур
|12.03.2023
|СКА-Хабаровск
|0 : 1
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 22 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо Мх
|3
|1
|0
|2
|Дата
|Матч
|05.10.2022
|Авангард
|0 : 2
|Динамо Мх
|02.11.2022
|Динамо Мх
|0(5) : 0(3)
|Динамо Вл
|15.11.2022
|Уфа
|2(4) : 2(3)
|Динамо Мх