Тренер «Тюмени»: «Победой над ЦСКА мы усложнили свой и без того напряженный график»

Главный тренер «Тюмени» Горан Алексич рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче Кубка России с ЦСКА.

Матч 1/16 финала Кубка России «Тюмень» – ЦСКА завершился в дополнительное время со счетом 1:1 (3:0 – по пенальти).

– Матч получился очень хорошим. У «Тюмени» были моменты и в первые 90 минут матча. В дополнительное время команда чуть устала, подсела, пропустила гол. «Тюмень» смогла проявить характер – забить гол в самой концовке встречи. В серии пенальти футболисты действовали хладнокровно, а голкипер потащил аж два удара.

– «Тюмень» не стремилась идти в атаку большими силами?

– Нас удивило, что ЦСКА решил действовать все также в три защитника. Эта схема для «Тюмени» очень неудобная – много прессинга. Современный футбол и так очень компактный, пространства было мало в середине. Даже второй состав армейцев имеет очень быстрых футболистов. Нам нельзя было раскрываться и позволять сопернику убегать. По сравнению с последними играми ФНЛ у «Тюмени» чувствуется прогресс в плане создания моментов у чужих ворот. Не стоит думать, что только у ЦСКА непростой график игр. «Тюмень» тоже находится в жестких рамках – мы в прошлую субботу провели сложный матч в Москве против «Спартака-2».

– Вы сказали, что Кубок России – это праздник. В Оренбурге он будет особым – команда повторяет лучшее достижение клуба и проходит в 1/8 финала…

– Безусловно, это большой футбольный праздник для «Тюмени». Победой над ЦСКА мы усложнили свой и без того напряженный график. Эти 120 минут скажутся на матче против воронежского «Факела» в это воскресенье. Но футболисты будут быстро восстанавливаться. Первая часть сезона закончится 24 ноября, после этого мы будем отдыхать. Но этого времени спуску себе никто давать не имеет права. Чемпионат ФНЛ – очень тяжелый. Надеюсь, что такая победа даст клубу серьезный положительный заряд.