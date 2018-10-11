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    Какой вы футболист?

    Тренер «Тюмени»: «Победой над ЦСКА мы усложнили свой и без того напряженный график»

    Главный тренер «Тюмени» Горан Алексич рассказал о сложностях, с которыми столкнулась его команда в матче Кубка России с ЦСКА.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Тюмень» – ЦСКА завершился в дополнительное время со счетом 1:1 (3:0 – по пенальти).

    – Матч получился очень хорошим. У «Тюмени» были моменты и в первые 90 минут матча. В дополнительное время команда чуть устала, подсела, пропустила гол. «Тюмень» смогла проявить характер – забить гол в самой концовке встречи. В серии пенальти футболисты действовали хладнокровно, а голкипер потащил аж два удара.

    – «Тюмень» не стремилась идти в атаку большими силами?

    – Нас удивило, что ЦСКА решил действовать все также в три защитника. Эта схема для «Тюмени» очень неудобная – много прессинга. Современный футбол и так очень компактный, пространства было мало в середине. Даже второй состав армейцев имеет очень быстрых футболистов. Нам нельзя было раскрываться и позволять сопернику убегать. По сравнению с последними играми ФНЛ у «Тюмени» чувствуется прогресс в плане создания моментов у чужих ворот. Не стоит думать, что только у ЦСКА непростой график игр. «Тюмень» тоже находится в жестких рамках – мы в прошлую субботу провели сложный матч в Москве против «Спартака-2».

    – Вы сказали, что Кубок России – это праздник. В Оренбурге он будет особым – команда повторяет лучшее достижение клуба и проходит в 1/8 финала…

    – Безусловно, это большой футбольный праздник для «Тюмени». Победой над ЦСКА мы усложнили свой и без того напряженный график. Эти 120 минут скажутся на матче против воронежского «Факела» в это воскресенье. Но футболисты будут быстро восстанавливаться. Первая часть сезона закончится 24 ноября, после этого мы будем отдыхать. Но этого времени спуску себе никто давать не имеет права. Чемпионат ФНЛ – очень тяжелый. Надеюсь, что такая победа даст клубу серьезный положительный заряд.

    Источник: ФК «Тюмень»

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    11.10.2018 06:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 25 октября 2018, 21:28

      Да уж

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 октября 2018, 18:27

      Молодежка ЦСКА лучше сыграла бы.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 17:43

      Выходит победа была не нужна никому.

      4
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > zigbert 11 октября 2018, 18:02

      Тюмени просто не повезло.

      3
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      Рейтинг: +1819

      gor77 11 октября 2018, 14:33

      Странно, что многие тренеры по прежнему говорят о трудностях графика.
      Уже сколько лет существует «Boxing day», когда проходит супер ударная десятидневка, в течение которой проводятся три или четыре тура английской премьер-лиги. Сразу же после Рождества! Вот такие рождественские подарки! )))
      И всё нормально.
      Ну, да ладно!
      А пацаны ЦСКА хорошо играли! И взрослые профессионалы бегали очень много! )))) Обидно, что просто не хватило сил.
      "Тюмень" с победой!
      ЦСКА - всё ещё впереди!!!

      0
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 11 октября 2018, 14:06

      Ситуация с кубком напоминает серию "Южного парка")
      905. Все ради поражения
      Мальчики стараются проиграть бейсбольные матчи, чтобы не играть в эту «скучную» игру все лето. Проблема в том, что все соперники тоже хотят проиграть. Кому достанется нелегкий проигрыш?

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 октября 2018, 09:01

      Сами виноваты. Состав ЦСКА предполагал, что уж армейцы-то себе график кубком усложнять не намерены были...)))

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 октября 2018, 08:18

      Так взяли бы и упростили, в чем проблема?

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > kykyi 11 октября 2018, 10:02

      Вообще б на поле не вышли. Делов то.

      2
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