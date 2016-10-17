Серб Алексич вошел в тренерский штаб «Амкара»

Горан Алексич вошел в тренерский штаб «Амкара». Сербский специалист будет работать ассистентом главного тренера пермской команды Гаджи Гаджиева.

Алексич был координатором программы развития молодежного футбола ФК «Амкар» с 2009 года. В 2011 и 2012 годах занимал должности старшего тренера и спортивного директора пермяков. С 2013 по 2015 год работал наставником женского футбольного клуба «Звезда-2005».

«Я очень рад вновь вернуться в «Амкар» — клуб, с которым меня очень многое связывает. Я счастлив работать в штабе Гаджи Муслимовича Гаджиева. Надеюсь многому у него научиться», – заявил Алексич.