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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тамбов
Балтика - Тамбов: обзор матча 22 июля 2018
Балтика
22.07.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
88'
В. Дядюн
25'
С. Себай
77'
С. Себай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Тамбов
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Х. Мамтов
ГОЛ! 1:2!
В. Дядюн
88'
86'
Замена
А. Часовских
️️️️
Х. Аппаев
Замена
С. Таказов
️️️️
В. Каленкович
86'
80'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
С. Себай
Замена
Р. Магаль
️️️️
М. Тишкин
80'
77'
ГОЛ! 0:2!
С. Себай
Желтая карточка
В. Дядюн
66'
66'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Мурнин
65'
Замена
А. Килин
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
Д. Торбинский
60'
59'
Желтая карточка
А. Мурнин
Замена
М. Григорьев
️️️️
Н. Дзаламидзе
55'
Замена
В. Каленкович
️️️️
А. Пугин
55'
26'
Желтая карточка
Е. Шляков
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Себай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-1-3-2
1
Помазан
5
Ходжаниязов
55
Крючков
25
Буйволов
44
Тишкин
7
Шешуков
11
Касаев
6
Торбинский
17
Пугин
17
Дядюн
10
Дзаламидзе
4-1-2-1-2
1
Вавилин
55
Шляков
29
Горбатюк
4
Овсиенко
22
Рыбин
18
Кашчелан
27
Мурнин
21
Галиулин
7
Чернышов
14
Аппаев
15
Себай
44
Тишкин
28
Магаль
28
Магаль
44
Тишкин
Каленкович
30
Таказов
30
Таказов
Каленкович
17
Пугин
93
Каленкович
93
Каленкович
17
Пугин
10
Дзаламидзе
10
Григорьев
10
Григорьев
10
Дзаламидзе
14
Аппаев
15
Часовских
15
Часовских
14
Аппаев
27
Мурнин
92
Чуперка
92
Чуперка
27
Мурнин
21
Галиулин
18
Килин
18
Килин
21
Галиулин
15
Себай
9
Мамтов
9
Мамтов
15
Себай
Остались в запасе
Балтика
Тамбов
22
Илья Лантратов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Статистика матча Балтика - Тамбов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Ростех Арена
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