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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Балтика
Томь - Балтика: обзор матча 08 августа 2018
Томь
08.08.2018, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
79'
С. Зуйков (П)
58'
А. Пугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Балтика
90'
+1
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Касаев
89'
Желтая карточка
К. Плиев
87'
Замена
Д. Шабалин
️️️️
Р. Магаль
85'
Замена
Н. Дзаламидзе
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Зуйков
79'
Замена
Н. Гвинейский
️️️️
И. Кухарчук
74'
Желтая карточка
Д. Тихий
69'
Замена
А. Ставпец
️️️️
П. Тен
68'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Пугин
Замена
С. Фомин
️️️️
Я. Казаев
55'
Замена
И. Тлупов
️️️️
И. Кузьмичев
53'
50'
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
О. Шалаев
38'
28'
Желтая карточка
С. Таказов
Желтая карточка
А. Шумских
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
7
Павле Радунович
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
3-3-2-1-1
42
Мелихов
5
Шумских
15
Тихий
24
Клещенко
23
Зуйков
18
Шалаев
22
Тен
78
Калинский
53
Казаев
44
Кухарчук
11
Кузьмичев
3-3-4
1
Помазан
30
Таказов
25
Буйволов
15
Плиев
44
Тишкин
7
Шешуков
28
Магаль
10
Григорьев
17
Пугин
6
Торбинский
11
Касаев
44
Кухарчук
98
Гвинейский
98
Гвинейский
44
Кухарчук
53
Казаев
4
Фомин
4
Фомин
53
Казаев
22
Тен
16
Ставпец
16
Ставпец
22
Тен
11
Кузьмичев
11
Тлупов
11
Тлупов
11
Кузьмичев
6
Торбинский
10
Дзаламидзе
10
Дзаламидзе
6
Торбинский
28
Магаль
66
Шабалин
66
Шабалин
28
Магаль
11
Касаев
8
Шаваев
8
Шаваев
11
Касаев
Остались в запасе
Томь
Балтика
36
Станислав Крапухин
ЦФ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Павле Радунович
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Остались в запасе
36
Станислав Крапухин
ЦФ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
7
Павле Радунович
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Статистика матча Томь - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Труд
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