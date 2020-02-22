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Алан Касаев
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
4
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
19
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17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
7
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
165
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
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«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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15:11
Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»
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Алан Касаев - новости
#11 | Полузащитник
Имя
Алан
Отчество
Таймуразович
Фамилия
Касаев
Состав
Без клуба
Родной город
Владикавказ
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
8 апреля 1986 (36 лет)
Рост
175
Вес
72
Стоимость:
€ 300
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
22 февраля 2020
01:29
Касаев спустя 13 лет вернулся в «Аланию»
1
23 января 2020
07:50
Фото
Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Касаев расторг контракт с «Авангардом»
2
30 июня 2019
17:33
Видео
«Локомотив» опубликовал видеоролики по случаю прощания с Денисовым, Тарасовым и Касаевым
8
14 июня 2019
22:59
«Матч ТВ»: Касаев прибыл на сбор «Авангарда». Он должен подписать контракт с клубом
5
28 января 2019
12:18
Фото
«Сочи» объявил о переходе Касаева
2
24 декабря 2018
11:30
Касаев может перейти из «Локомотива» в «Сочи»
3
27 сентября 2018
07:41
Касаев – о матче против «Локомотива»: «Никому ничего доказывать не хотел»
2
3 июля 2018
19:55
Касаев отправился в аренду в «Балтику»
7
8 мая 2018
09:53
Фарфан – самый титулованный игрок в нынешнем составе «Локомотива»
3
6 мая 2018
15:12
Видео
Охранник не узнал Касаева и отказался пускать его в чемпионскую раздевалку «Локомотива»
31
3 февраля 2018
08:34
«Рубин» планирует бесплатно арендовать Касаева
10
18 октября 2017
22:07
«Динамо» хочет вернуть Касаева
5
16 февраля 2017
13:29
«Локомотив» подтвердил продление контракта с Касаевым
1
06:04
Касаев останется в «Локомотиве» до 2019 года
5
24 октября 2016
06:12
Касаев: «Хорошо, что неудачная серия прервалась»
29 сентября 2016
15:22
Касаев — лучший игрок «Локомотива» в сентябре
11 сентября 2016
21:51
Касаев: «Локомотив» мог сравнять счет, но «Спартак» хорошо сыграл в обороне»
1
1 сентября 2016
17:08
Касаев: «Хочу сыграть за сборную России на ЧМ-2018»
2
12:37
Касаев: «Семин – легенда «Локомотива» и тренер с большой буквы»
1
11:42
Касаев надеется получить вызов в национальную сборную России на ЧМ-2018
18 июля 2016
10:42
Видео
Касаев: «Хочу провести хороший сезон»
6
30 апреля 2016
16:39
Касаев: «Зная Бердыева, ожидал чего-то подобного от «Ростова»
6
20 марта 2016
22:59
Касаев: «Сейчас задача «Локомотива» – победа в каждой игре»
2
25 января 2016
11:54
Касаев: «На сборах за каждый лишний килограмм штрафуют на 100 евро»
29 декабря 2015
22:00
Ловчев: «Игнатьев в «Локомотиве» может стать угрозой Самедову и Касаеву»
1
6 декабря 2015
23:59
Касаев: «Гилерме сможет конкурировать с Акинфеевым в сборной»
2
21:21
Касаев: «Бердыев приложил руку к тому, что «Ростов» сейчас идет на втором месте»
5
27 ноября 2015
11:45
Касаев назвал минус всех российских защитников
1
09:29
Касаев: «В России судьи все прощают Халку»
10
9 ноября 2015
04:09
Пашинин: «Не стали рисковать Касаевым и Чорлукой»
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