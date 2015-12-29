Ловчев: «Игнатьев в «Локомотиве» может стать угрозой Самедову и Касаеву»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил свою точку зрения по поводу того, что хавбек «Кубани» Владислав Игнатьев может пополнить состав «Локомотива».

«Игнатьев в «Локо» играл очень прилично, но потом, я уже сейчас и не могу вспомнить, по каким причинам он команду покинул. Проблема этого клуба последних лет в том, что команда стала очень сытым и хлебным местом. Много игроков, которым там было комфортно и которые не решали никаких задач, кроме получения заработной платы, я говорю о Сычеве и Павлюченко. А Игнатьев игрок, который может выйти на обоих флангах, может обострить, хорошо лезет в штрафную, с ударом. Это угроза Самедову, который в последние сезоны не всегда стабилен, и Касаеву», – сказал Ловчев.

Напомним, наставник красно-зеленых Игорь Черевченко выразил желание видеть Игнатьева в команде. В нынешнем чемпионате России полузащитник выходил на поле в 18-ти матчах и забил семь мячей.