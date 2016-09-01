Касаев: «Хочу сыграть за сборную России на ЧМ-2018»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев поделился ожиданиями от предстоящих Кубка Конфедераций и чемпионата мира в России.

«Мы все ждем международные турниры. Во-первых, это праздник для всей страны, что чемпионат мира, что Кубок конфедераций. Во-вторых, это огромное развитие тех городов, где строятся стадионы.

До чемпионата мира еще два года, и я хочу сыграть на домашнем турнире. Все шансы есть, будем работать. Надеюсь, нынешняя сборная покажет достойный результат», – сказал Касаев.