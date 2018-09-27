Касаев – о матче против «Локомотива»: «Никому ничего доказывать не хотел»

Полузащитник «Балтики» Алан Касаев рассказал, что не настраивался особым образом на матч с клубом, которому он принадлежит – «Локомотивом».

Матч 1/16 финала Кубка России «Балтика» – «Локомотив» в основное время завершился со счетом 2:2 (2:3 – в дополнительное время). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Был ли матч против «Локомотива» особенным?

– Да нет, почему? Обычная игра. Просто играл против своих друзей, против команды, в которой провел четыре года. Никому ничего доказывать я не хотел.

– При аренде обсуждали вариант запрета на игру против «Локомотива»?

– Нет. Никто даже не думал, что мы будем играть против них в кубке. Мы же в разных дивизионах.