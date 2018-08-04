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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Балтика
Луч - Балтика: обзор матча 04 августа 2018
Луч
04.08.2018, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Балтика
90'
+2
Желтая карточка
К. Плиев
Желтая карточка
Н. Замалиев
90'
+1
Замена
С. Пономаренко
️️️️
М. Машнев
88'
80'
Замена
Д. Шабалин
️️️️
П. Радунович
Замена
С. Прокофьев
️️️️
А. Павленко
66'
65'
Замена
Р. Магаль
️️️️
Н. Дзаламидзе
61'
Желтая карточка
М. Тишкин
61'
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Пугин
Замена
И. Хлебородов
️️️️
Д. Дзахов
57'
Замена
И. Визнович
️️️️
М. Батов
55'
45'
+1
Замена
П. Радунович
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
К. Суслов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
13
Наиль Замалиев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Луч
95
Денис Вамбольт
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Дмитрий Калугин
ПП
98
Илья Визнович
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
66
Даниил Шабалин
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Павле Радунович
ЦФ
4-2-3-1
70
Котляров
91
Суслов
4
Степанец
77
Павленко
18
Марущак
19
Машнев
17
Царикаев
13
Замалиев
17
Батов
71
Дзахов
18
Гордиенко
4-1-3-2
1
Помазан
44
Тишкин
30
Таказов
15
Плиев
25
Буйволов
7
Шешуков
17
Пугин
11
Касаев
6
Торбинский
17
Дядюн
10
Дзаламидзе
17
Батов
98
Визнович
98
Визнович
17
Батов
71
Дзахов
18
Хлебородов
18
Хлебородов
71
Дзахов
19
Машнев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
19
Машнев
77
Павленко
11
Прокофьев
11
Прокофьев
77
Павленко
10
Дзаламидзе
28
Магаль
28
Магаль
10
Дзаламидзе
Радунович
66
Шабалин
66
Шабалин
Радунович
17
Дядюн
7
Радунович
7
Радунович
17
Дядюн
17
Пугин
10
Григорьев
10
Григорьев
17
Пугин
Остались в запасе
Луч
Балтика
3
Максим Насадюк
ЦП
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
95
Денис Вамбольт
ВР
11
Александр Носов
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
33
Деян Больевич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
70
Дмитрий Калугин
ПП
95
Денис Вамбольт
ВР
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Валерий Непомнящий
Статистика матча Луч - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Динамо
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