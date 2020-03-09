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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Луч
Чайка - Луч: обзор матча 09 марта 2020
Чайка
09.03.2020, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чайка - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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Луч
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
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Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
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2020.05.06 15:04
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