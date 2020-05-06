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  • Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»

Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»

6 мая 2020, 15:04
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Экс-форвард «Луча» Александр Тихоновецкий рассказал о дисквалификации за употребление наркотиков. В 2006 году спортсмен стал первым российским футболистом, дисквалифицированным за курение марихуаны.

– Где и как вы пересеклись с марихуаной?

– Сходил в ночной клуб. Там можно было это достать, имея определенные знакомства. После игры с «Торпедо» сдал анализы. Результат положительный. Отпираться смысла не было. Сначала был вариант договориться [чтобы дело замяли], но РФС устроил показательную порку. Я был не один такой, но на моем примере решили показать, что так делать нельзя. Все правильно.

– Как пережили период дисквалификации?

– В клубе сказали, что не хотят со мной больше ничего иметь. Хочу сказать слова благодарности Сергею Александровичу Павлову, который настоял, чтобы меня оставили. Если бы не он, моя карьера могла бы закончиться. Мне урезали зарплату, я получал копейки. Хорошо, что эти восемь месяцев выпали на отпуск и подготовительный период. Потом еще срок скостили до шести месяцев. Тренироваться мне никто не запрещал, форму не растерял. Я пропустил только три игры последнего и три игры нового чемпионата.

– Что вам сказал губернатор, который баллотировался с лозунгом «Приморье без наркотиков»?

– Ничего не сказал. Обиделся на меня, но через полгода успокоился. В первой игре после дисквалификации я забил ЦСКА и доказал все голами. Потом мы с ним виделись, здоровались, он со мной нормально общался.

– Есть версия, что с марихуаной вас подставил клуб, чтобы не давать обещанную квартиру.

– Давайте я не буду отвечать на этот вопрос.

  • Тихоновецкий выступал в качестве игрока за «Луч» в 2000-м, 2001-м, с 2004 по 2008-й, в 2009-м и с 2011 по 2013-й.
  • С 2014 по 2019-й он был тренером команды из Владивостока.

Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»

Тихоновецкий: «В 2015 году в «Луче» не было денег. Добирались на метро через всю Москву с мячами, сумками, инвентарем»

Источник: «Гол»
Россия. ФНЛ Луч Тихоновецкий Александр
Комментарии (2)
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Hektor 84
1588862357
Можно было и не употреблять наркотики
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