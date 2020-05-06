Тихоновецкий: «В 2015 году в «Луче» не было денег. Добирались на метро через всю Москву с мячами, сумками, инвентарем»

Экс-форвард «Луча» и тренер «Океан» Находка Александр Тихоновецкий рассказал о проблемах бывшей команды из Владивостока.

– Почему в последние годы у «Луча» все плохо?

– Сейчас губернатор так решил, его никто не осуждает. Борьба за здоровье людей важнее. А вообще, наличие команды в регионе зависит от заинтересованности губернатора. Как только Дарькин ушел, все стало скатываться: чехарда губернаторов, частая смена тренера. Пригласили Зорана Вулича. Мне кажется, ошибочно, хотя он хороший специалист. Он начал приглашать своих иностранцев, команда разбилась сначала на два лагеря: русских и иностранцев − потом на три: добавилась группа приближенных к тренеру. Проиграли одну игру, вторую, начались склоки. Когда внутри команды происходит что-то неладное, ничего хорошего ждать не приходится.

В 2015 году нам не платили полгода. Мы летели на игру в Воронеж, в Москве нужно было сменить аэропорт. Из «Внуково» в «Домодедово» добирались на метро через всю столицу: с мячами, сумками, инвентарем, потому что не было денег даже на автобус. Цирк!

Потом мы вылетели [в Первый дивизион]. Президентом клуба стал посторонний человек, не буду называть его фамилию (Александр Голубчиков, исполнительный директор «Луча» в 2015-2017 годах). И он за 2,5 года накопил долги в 200 миллионов. До 2017 года «Луч» жил в кредит: сборы, перелеты, гостинцы. Долг рос, как снежный ком. Поступали деньги из бюджета или нет, я не знаю. Мое дело было играть, когда был игроком, и тренировать, когда был тренером.

– Клуб вернул вам 220 тысяч рублей за обучение на тренерскую категорию «А»?

– Да, через три года. Им уже некуда было деваться, потому что футболисты стали подавать на них в КДК. В итоге они со всеми рассчитались, в том числе и со мной.

Тихоновецкий выступал в качестве игрока за «Луч» в 2000-м, 2001-м, с 2004 по 2008-й, в 2009-м и в период с 2011 по 2013-й.

С 2014 по 2019-й он был тренером команды из Владивостока.

Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток