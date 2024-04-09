Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что одним из самых памятных пенальти в его карьере является 11-метровый в игре РПЛ с «Лучом-Энергией» в 2008 году.

«Понятно, многие помнят сэйв ногой с Испанией, но для меня еще очень памятный пенальти с «Лучом». Владивосток, 2008 год, ураганный ветер, дождь, поле просто ужас, все в воде.

Еще до пенальти Булыга бил штрафной, а весь ураган дул в наши ворота. Я ставлю стенку, думаю: «Ладно, два человека хватит, оттуда сложно попасть». Он как по этому дождю ударит, я поднимаю глаза, трибуны заорали, мяч в воротах. В девятку попал!

Ладно. Выбил мяч на центр и думаю: «Блин, привез. Если сейчас не забьем, начнется». И Женька Алдонин вскоре фолит. Ставят точку – Баззаев идет бить. Если честно, наверное, по технике и динамике лучший пенальти, который когда-либо отражал. На большой высоте – достал, погасил удар, а мяч мне еще и в руки приземлился», – сказал Акинфеев.

Видео: YouTube-канал Мир Российская Премьер-Лига