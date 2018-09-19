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    К Семину есть вопросы. 0:3 – это много


    2.7
    Голосов: 20
    19.09.2018 00:01
    «Локо», как так вышло?

    Болельщики «Локомотива» с нетерпением ждали Лигу чемпионов. А после жеребьевки главного еврокубкового турнира желание увидеть свою команду в футболках со звездами на правом рукаве возросло в несколько раз. «Локо», по мнению многих фанатов, попал в слишком легкую группу. «Порту», «Шальке», «Галатасарай» – с такими соперниками команда Юрия Семина должна без проблем выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

    Но вопросы к Семину возникли уже после матча с «Галатасараем».

    1. Почему на правом фланге обороны все еще играет Владислав Игнатьев?

    Абсолютно объективно: Игнатьев стал лучшим правым защитником РПЛ в прошлом сезоне. Теперь его уровень куда-то пропал. Игнатьев часто косячит в матчах чемпионата России, неуверенно отыгрывает важные эпизоды. В игре с «Галатасараем» получилось ровно такая же ситуация. Турки чаще и опаснее атаковали через правый фланг обороны «Локо», и первый гол во встрече прилетел именно со стороны Игнатьева. Пока что Игнатьев – одно из слабейших звеньев в системе «Локомотива». И даже частые подключения к атакам не добавляет плюсиков в карму Игнатьева.

    2. Теперь ясно, что альтернативы Смолову нет?

    Прошло практически полтора месяца с того момента, как Федор Смолов перешел в «Локомотив», но он так и не освоился в новой команде. Смолов забил всего один мяч в пяти встречах, так и не привык к постоянным забросам на себя, получил небольшое повреждение и уже два матча подряд (с «Динамо» и «Галатасараем») уступает место в основе. Семину привычно, когда впереди на высокие передачи откликаются большие парни (когда-то были Шкулетич, Майкон, теперь – Эдер). Но матчевая дисквалификация Смолова показала: альтернативы ему нет. Фарфан забивает не очень много, Эдер – еще реже, и его вряд ли стоит рассматривать в качестве основного нападающего. У Семина есть козырь в лице нападающего сборной России. Но он так и не научился его использовать. Юрий Палыч сделает правильно, если выпустит Смолова в матчах с «Шальке» и «Порту» в основном составе.

    text

    Публикация от text (@fclokomotiv)

    3. Что делать с реализацией?

    Матч с «Динамо» – скучнейшее зрелище. «Локомотив» показывал антифутбол, изредка подкармливая хейтеров корявыми передачами и комбинациями. В игре с «Галатасараем» ситуация с опасными моментами у «Локо» была чуть лучше. Проблема заключалась в последнем ударе. Футболисты московской команды в решающий момент не могли пробить мимо вратаря или, например, отправить мяч в пустые ворота, а не в защитника.

    «Локо» проиграл, но выступил достойно. При трибунах, реагирующих оглушительным гулом на каждое движение, даже поражение с разницей в три мяча – неплохой результат. Главный плюс игры «Локомотива» заключается в том, что команда не расклеилась ни после гола Родригеса, ни после великолепного штрафного Дердийока. Коллектив Семина много атаковал, но, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов, нужно обязательно разобраться с этими тремя вопросами.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 20
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    Комментарии55
    ...
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 20 сентября 2018, 14:40

      Локомотив и чемпионом то в том году стал по недоразумению...а в этом сезоне ему чётко покажут его место...и его хвалёный уровень!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2018, 08:42

      Локомотив попал в сложную ситуацию и как сложатся остальные игры
      пока неизвестно, а вот ответная игра для Локо будет очень сложная, т.к.
      турки поставят огромный автобус и иногда будут контратаковать.

      -1
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      Рейтинг: +13

      Костя4798 19 сентября 2018, 20:35

      Палыча еще в том году на пенсию отправлял))и снова та же песня.Не понимаю почему делают так толи спецом чтобы схемы не работали.Если чемпионство в рфпл крышу сносит,то страшно представить если кубок России еще выиграют))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3975

      Kollljan 19 сентября 2018, 17:36

      Пора менять на паровозе главного кочегара.

      -1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 19 сентября 2018, 16:15

      Вышло так, потому-что чемпион липовый. Могу
      посочуствовать тому, кто ожидал от локо другой результат.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2080

      upiter622 > Бестолковый 19 сентября 2018, 16:42

      Совершенно согласен!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1315

      Taps > Бестолковый 19 сентября 2018, 17:30

      Просто команда середняк, малобюджетная.
      Чемпионом стала случайно, в Лиге чемпионов все будут её драть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 19 сентября 2018, 14:29

      К вратарю вопросы, 2 гола на его совести. И защита видимо пока плохо сыграна (подстраховки нет).

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 19 сентября 2018, 13:52

      Да уж. "Ваши ожидания - ваши проблема" - вот золотые слова, которые почему то никак не дойдут до многих в нашей стране

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 сентября 2018, 13:36

      После слов "Локомотив попал в слишком легкую группу" можно заканчивать чтение. Автор лох в футболе.

      5
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      Рейтинг: +17971

      арейская > тщмек 19 19 сентября 2018, 14:53

      Да, я как-бы была в курсе,, когда шел розыгрыш этих шариков, но никогда бы не подумала, что Локо с первой игры поднимет лапки кверху, обидно, честное слово..,

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > арейская 19 сентября 2018, 14:59

      это не плей-офф, еще 5 матчей

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > тщмек 19 19 сентября 2018, 15:31

      Ну и что, хочется своих видеть всегда на коне, ну, в данном случае на паровозе, в общем я разочарована, остаётся надеется на лучшее, чего я и хочу, и желаю, но почему-то, простите меня, пролетаем мы...мимо, правда, от Локо такого не ожидала, ну ладно-бы в неравной борьбе 1-0, пусть и в ихнюю, так сказать , пользу, но не 3-же ноль...

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 сентября 2018, 13:06

      Фернандеш-супер.Остальные-не в форме.Игнатьев? Вот это зря....Лучше его подвинуть в середину,раз не хотят продать .Пусть там мешает играть всем(и своим).Меньше будет вреда в обороне.

      0
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      Рейтинг: +180

      Футурист 19 сентября 2018, 12:32

      "Игнатьев стал лучшим правым защитником в РПЛ в прошлом сезоне"???серьезно??
      Я думал Марио Фернандес был лучшим, нет??

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Футурист 19 сентября 2018, 14:57

      Да, да, да, Фернандес, а Игнатьев столько косяков создал, но, опять-же, это то, что увидела я, могут быть и другие мнения, по этому моя оговорка, то что увидела я...

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