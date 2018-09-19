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К Семину есть вопросы. 0:3 – это много

Болельщики «Локомотива» с нетерпением ждали Лигу чемпионов. А после жеребьевки главного еврокубкового турнира желание увидеть свою команду в футболках со звездами на правом рукаве возросло в несколько раз. «Локо», по мнению многих фанатов, попал в слишком легкую группу. «Порту», «Шальке», «Галатасарай» – с такими соперниками команда Юрия Семина должна без проблем выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

Но вопросы к Семину возникли уже после матча с «Галатасараем».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

1. Почему на правом фланге обороны все еще играет Владислав Игнатьев?

Абсолютно объективно: Игнатьев стал лучшим правым защитником РПЛ в прошлом сезоне. Теперь его уровень куда-то пропал. Игнатьев часто косячит в матчах чемпионата России, неуверенно отыгрывает важные эпизоды. В игре с «Галатасараем» получилось ровно такая же ситуация. Турки чаще и опаснее атаковали через правый фланг обороны «Локо», и первый гол во встрече прилетел именно со стороны Игнатьева. Пока что Игнатьев – одно из слабейших звеньев в системе «Локомотива». И даже частые подключения к атакам не добавляет плюсиков в карму Игнатьева.

2. Теперь ясно, что альтернативы Смолову нет?

Прошло практически полтора месяца с того момента, как Федор Смолов перешел в «Локомотив», но он так и не освоился в новой команде. Смолов забил всего один мяч в пяти встречах, так и не привык к постоянным забросам на себя, получил небольшое повреждение и уже два матча подряд (с «Динамо» и «Галатасараем») уступает место в основе. Семину привычно, когда впереди на высокие передачи откликаются большие парни (когда-то были Шкулетич, Майкон, теперь – Эдер). Но матчевая дисквалификация Смолова показала: альтернативы ему нет. Фарфан забивает не очень много, Эдер – еще реже, и его вряд ли стоит рассматривать в качестве основного нападающего. У Семина есть козырь в лице нападающего сборной России. Но он так и не научился его использовать. Юрий Палыч сделает правильно, если выпустит Смолова в матчах с «Шальке» и «Порту» в основном составе.

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Публикация от text (@fclokomotiv)

3. Что делать с реализацией?

Матч с «Динамо» – скучнейшее зрелище. «Локомотив» показывал антифутбол, изредка подкармливая хейтеров корявыми передачами и комбинациями. В игре с «Галатасараем» ситуация с опасными моментами у «Локо» была чуть лучше. Проблема заключалась в последнем ударе. Футболисты московской команды в решающий момент не могли пробить мимо вратаря или, например, отправить мяч в пустые ворота, а не в защитника.

«Локо» проиграл, но выступил достойно. При трибунах, реагирующих оглушительным гулом на каждое движение, даже поражение с разницей в три мяча – неплохой результат. Главный плюс игры «Локомотива» заключается в том, что команда не расклеилась ни после гола Родригеса, ни после великолепного штрафного Дердийока. Коллектив Семина много атаковал, но, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов, нужно обязательно разобраться с этими тремя вопросами.

Лига чемпионов Лига чемпионов Локомотив Галатасарай Смолов Федор Фарфан Джефферсон Эдер Игнатьев Владислав Семин Юрий
Комментарии (55)
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Olga85
1537306935
Очень понравился второй вопрос автора статьи: "Теперь ясно, что альтернативы Смолову нет?". Прямо создалось ощущение, что с того момента, как Смолов попал в Локомотив, он просто в одиночку рвал оборону любого противника и вколачивал по три-четыре мяча за матч всеми частями тела. Что принял автор перед тем как в его голове родился данный вопрос? - вот главная интрига вечера. Как по мне, так любой атакующий игрок Локомотива является прекрасной альтернативой Смолову, так как тот себя еще ничем запоминающимся в атаке не проявил. Локомотиву нужен забивной нападающий, а лучше два. Надо было не гнаться за российским паспортом Федора, а в межсезонье прикупить себе парочку не таких дорогих, но молодых, перспективных, подвижных, быстрых и голодных до побед нападающих. Недавно на этом сайте от того же автора вышла статья про то, как Локомотиву повезло с жеребьевкой. Теперь любое поражение он будет оправдывать чем угодно, даже отсутствием Смолова в составе, лишь бы не ударить в грязь лицом. А то, что Локомотив с самого начала сезона буксует - это автор как-то не учел. Идеи Семина работали всего один сезон и только в РПЛ. Сейчас к игре Локомотива наши команды приспособились, а в Лиге чемпионов такая модель игры и не проверялась. Какого-то разнообразия в игру Локомотива Семин не внес, а значит даже европейский соперник может легко разобрать тактику нашей команды просто по играм прошлого сезона. Проблема даже не в футболистах. Проблема, как мне кажется, в тренере. Да, Семин для Локомотива и его болельщиков - великий тренер, который подарил им долгожданное чемпионство. Но, как говорится, мавр сделал свое дело - мавр может уходить. Семин все равно больше ничего нового не придумает, а игре Локо нужны новые и свежие идеи. Если руководство клуба не пойдет на радикальный шаг, боюсь Локомотив так и будет буксовать и в РПЛ, и в еврокубках, показывая при этом неплохую игру, с учетом того, что состав укомлектован качественными футболистами. Игра действительно неплохая, но к ней все приспособились - и это главная проблема. А с неплохой игрой, но без результата далеко не уедешь. Желаю Локомотиву удачи в оставшихся матчах ЛЧ!
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Mihal822
1537325428
Автор статьи написал полную чушь! Проиграть 3:0 в дебютном матче в ЛЧ - это "не плохой результат"??? Я думаю не этого болельщики ждали 14 лет... Да и по Смолову не самые удачные комментарии: скорее всего это не Семен не научился использовать Смолова, а просто Смолов еще не может выйти на требуемый уровень игры в данном клубе, поэтому и получает столько игрового времени
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Рубинище
1537328488
Безобразная игра, очередной раз убедился, что Миранчуки днище днищенское, дарования лимита, какая им европа..в Анжи и то на лавку сядут.. Гилерме на пушечный выстрел к сборной не подпускать, даже стенку мимо ставит..подбухивает что ли перед игрой.. Семин в первый матч ЛЧ решил поэкспериментировать и сыграть в 3 защитника, Лига Чемпионов видимо самой подходящий турнир для экспериментов.. 3-0 это писец полный, позор всему нашему чемпионату..по последним играм в РПЛ видно было, что Локо не готов, но не 3-0 же каким то туркам сливать, даже представить не могу счет попади они на Барсу- двух значный счет 100%..в общем "разочаровали".. И где гимнЛЧ-матч тв ..
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ItalianFootball
1537339161
По играм в РФПЛ следовало чего-то похожего ожидать. Не надо глаза на лоб пересаживать.
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WhiteEgon
1537344311
"При трибунах, реагирующих оглушительным гулом на каждое движение, даже поражение с разницей в три мяча – неплохой результат." Эмм.. Может еще написать, что главное не победа, а участие?
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fortune-bva
1537347710
При трибунах, реагирующих оглушительным гулом на каждое движение, даже поражение с разницей в три мяча – неплохой результат - Автор ты идиот?!?!? Мы что в Мадрид ездили?! Че ты несешь?! 0-3 неплохой результат для чемпиона страны?!?! что за бред!!!!
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mihail200606
1537348148
что за самоуверенность - с порту, шальке, галатасараем Локо должен выходить из группы!!! кто это сказал? да пусть даже Локо и не провалился бы в начале сезона.. все эти команды очень серьезного европейского уровня. никаких 100%ных выходов из этой группы заранее быть не могло..
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тщмек 19
1537353386
После слов "Локомотив попал в слишком легкую группу" можно заканчивать чтение. Автор лох в футболе.
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Ник_ЦСКА
1537356580
К вратарю вопросы, 2 гола на его совести. И защита видимо пока плохо сыграна (подстраховки нет).
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Бестолковый
1537362902
Вышло так, потому-что чемпион липовый. Могу посочуствовать тому, кто ожидал от локо другой результат.
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