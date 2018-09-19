К Семину есть вопросы. 0:3 – это много

Болельщики «Локомотива» с нетерпением ждали Лигу чемпионов. А после жеребьевки главного еврокубкового турнира желание увидеть свою команду в футболках со звездами на правом рукаве возросло в несколько раз. «Локо», по мнению многих фанатов, попал в слишком легкую группу. «Порту», «Шальке», «Галатасарай» – с такими соперниками команда Юрия Семина должна без проблем выходить в плей-офф Лиги чемпионов.

Но вопросы к Семину возникли уже после матча с «Галатасараем».

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1. Почему на правом фланге обороны все еще играет Владислав Игнатьев?

Абсолютно объективно: Игнатьев стал лучшим правым защитником РПЛ в прошлом сезоне. Теперь его уровень куда-то пропал. Игнатьев часто косячит в матчах чемпионата России, неуверенно отыгрывает важные эпизоды. В игре с «Галатасараем» получилось ровно такая же ситуация. Турки чаще и опаснее атаковали через правый фланг обороны «Локо», и первый гол во встрече прилетел именно со стороны Игнатьева. Пока что Игнатьев – одно из слабейших звеньев в системе «Локомотива». И даже частые подключения к атакам не добавляет плюсиков в карму Игнатьева.

2. Теперь ясно, что альтернативы Смолову нет?

Прошло практически полтора месяца с того момента, как Федор Смолов перешел в «Локомотив», но он так и не освоился в новой команде. Смолов забил всего один мяч в пяти встречах, так и не привык к постоянным забросам на себя, получил небольшое повреждение и уже два матча подряд (с «Динамо» и «Галатасараем») уступает место в основе. Семину привычно, когда впереди на высокие передачи откликаются большие парни (когда-то были Шкулетич, Майкон, теперь – Эдер). Но матчевая дисквалификация Смолова показала: альтернативы ему нет. Фарфан забивает не очень много, Эдер – еще реже, и его вряд ли стоит рассматривать в качестве основного нападающего. У Семина есть козырь в лице нападающего сборной России. Но он так и не научился его использовать. Юрий Палыч сделает правильно, если выпустит Смолова в матчах с «Шальке» и «Порту» в основном составе.

text text text Публикация от text (@fclokomotiv) 18 Сен 2018 в 10:31 PDT

3. Что делать с реализацией?

Матч с «Динамо» – скучнейшее зрелище. «Локомотив» показывал антифутбол, изредка подкармливая хейтеров корявыми передачами и комбинациями. В игре с «Галатасараем» ситуация с опасными моментами у «Локо» была чуть лучше. Проблема заключалась в последнем ударе. Футболисты московской команды в решающий момент не могли пробить мимо вратаря или, например, отправить мяч в пустые ворота, а не в защитника.

«Локо» проиграл, но выступил достойно. При трибунах, реагирующих оглушительным гулом на каждое движение, даже поражение с разницей в три мяча – неплохой результат. Главный плюс игры «Локомотива» заключается в том, что команда не расклеилась ни после гола Родригеса, ни после великолепного штрафного Дердийока. Коллектив Семина много атаковал, но, чтобы выйти из группы Лиги чемпионов, нужно обязательно разобраться с этими тремя вопросами.