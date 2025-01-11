Ловчев объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев не верит в выигрыш РПЛ в этом сезоне.
– Учитывая, какие результаты показал «Спартак» в конце 2024 года, вы верите, что красно‑белые поборются за чемпионство в этом сезоне?
– За чемпионство, думаю, нет, и это всe легко объясняется.
«Спартак» играет в лучший свой футбол, но они всe равно отстают от «Зенита». Команда Семака, наоборот, играет не в лучший свой футбол. Когда «Зенит» начнет играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна.
Селекционная служба у них работает намного лучше, в любой момент они могут привезти бразильца, который будет сильнее многих, у клуба из Санкт‑Петербурга есть на это средства. Не думаю, что «Зенит» в год своего столетия упустит чемпионство, но то, что «Спартак», «Краснодар» составляют конкуренцию, – это хорошо для нашего чемпионата.
- «Спартак» занимает в РПЛ 3-е место после 18 туров с 37 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла. У «Зенита» на счету 39 очков.
- Петербургский клуб будет отмечать столетие 25 мая 1925 года – в уик-энд 30-го тура РПЛ.
- Сезон возобновится 28 февраля.