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    Ловчев объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев не верит в выигрыш РПЛ в этом сезоне.

    – Учитывая, какие результаты показал «Спартак» в конце 2024 года, вы верите, что красно‑белые поборются за чемпионство в этом сезоне?

    – За чемпионство, думаю, нет, и это всe легко объясняется.

    «Спартак» играет в лучший свой футбол, но они всe равно отстают от «Зенита». Команда Семака, наоборот, играет не в лучший свой футбол. Когда «Зенит» начнет играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна.

    Селекционная служба у них работает намного лучше, в любой момент они могут привезти бразильца, который будет сильнее многих, у клуба из Санкт‑Петербурга есть на это средства. Не думаю, что «Зенит» в год своего столетия упустит чемпионство, но то, что «Спартак», «Краснодар» составляют конкуренцию, – это хорошо для нашего чемпионата.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 3-е место после 18 туров с 37 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла. У «Зенита» на счету 39 очков.
    • Петербургский клуб будет отмечать столетие 25 мая 1925 года – в уик-энд 30-го тура РПЛ.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.01.2025 23:31
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    Комментарии (12)
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    АлексМак
    1736629243
    Молодец Серафимович,- истину глаголит.
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    slavа0508
    1736661636
    Ну если Ловчев не верит . тогда есть хороший шанс ...
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    Красногвардейчик
    1736661835
    Два маразматика, которые переобуваются в воздухе, это Орлов(чемпион по этому виду спорта)....и Ловчев(серебрянный призёр))))
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736664620
    СЕРафимыч, как обычно, только СЕРит.
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    andr45
    1736664950
    «Селекционная служба у них работает намного лучше, в любой момент они могут привезти бразильца, который будет сильнее многих, у клуба из Санкт‑Петербурга есть на это СРЕДСТВА.»  Вот именно - «есть СРЕДСТВА») Привезли, например, Артура за 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ) млн.евро, посадили на скамейку, решили — не подходит) Значит, тащи следующего) Цены на газ подымем и купим за 30 млн.евро)
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    TIMOTHY
    1736679129
    Конечно не стать ему чемпионом) стадо неликвидов
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