Ловчев объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев не верит в выигрыш РПЛ в этом сезоне.

– Учитывая, какие результаты показал «Спартак» в конце 2024 года, вы верите, что красно‑белые поборются за чемпионство в этом сезоне?

– За чемпионство, думаю, нет, и это всe легко объясняется.

«Спартак» играет в лучший свой футбол, но они всe равно отстают от «Зенита». Команда Семака, наоборот, играет не в лучший свой футбол. Когда «Зенит» начнет играть на полную мощность, тогда разница между ним и другими клубами будет окончательно видна.

Селекционная служба у них работает намного лучше, в любой момент они могут привезти бразильца, который будет сильнее многих, у клуба из Санкт‑Петербурга есть на это средства. Не думаю, что «Зенит» в год своего столетия упустит чемпионство, но то, что «Спартак», «Краснодар» составляют конкуренцию, – это хорошо для нашего чемпионата.