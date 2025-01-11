Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Черданцев назвал лучшего российского игрока 2024 года

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выделил тройку лучших российских футболистов в 2024 году.

    «Моя тройка: Алексей Миранчук, Александр Головин, Матвей Сафонов.

    Почему Миранчук? Рискнул поехать на край света в недружественную страну. В абсолютно другие условия. За очень большие деньги. Это большое внимание.

    И это было свинством со стороны Джан Пьеро Гасперини, что Миранчук не вышел на поле в финале Лиги Европы против «Байера». Насрал напоследок. Россиянин выиграл Лигу Европы. В МЛС обыграл Лионеля Месси. Красиво забил в «девятку». Достаточно быстро освоился, забивал, отдавал», – аргументировал свою позицию Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • «Атланта» купила Миранчука у «Аталанты» летом за 12 миллионов евро.
    • За американцев Алексей успел провести 14 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
    • Сезон МЛС начнется в феврале.

    Новости по теме
    Мостовой сравнил карьеры Головина и Миранчука
    Представитель Миранчука: «Алексея все устраивает в США»
    Бубнов проанализировал выступления российских легионеров 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2025 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1736626114
    "Лучший" на основании того, что " Рискнул поехать на край света в недружественную страну. В абсолютно другие условия. За очень большие деньги."??? Всё,что нужно знать о уровне Черданцева,а Миранчук здесь ни при чём...
    Ответить
    Таврида
    1736627236
    Глушенков до травмы был лучший, что в Локо, что в Зените, без вариантов.
    Ответить
    sv1969
    1736628503
    Чердак конечно знатный дебил))
    Ответить
    Fju-2
    1736633572
    1. Малком 2. Дуглас Сантос 3. Глушенков/Латышонок на выбор.
    Ответить
    Борис34684
    1736647251
    Черданцев это клоун со стажем российских говорилок. Как можно уровень игрока мерить тем, что игрок не побоялся куда то ехать. Пипец просто.
    Ответить
    slavа0508
    1736662227
    Лучший игрок Угальде . лучший тренер Станкович . лучшая команда Спартак . лучшие болельщики мы ...всё точка не обсуждается ...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 