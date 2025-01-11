Черданцев назвал лучшего российского игрока 2024 года

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выделил тройку лучших российских футболистов в 2024 году.

«Моя тройка: Алексей Миранчук, Александр Головин, Матвей Сафонов.

Почему Миранчук? Рискнул поехать на край света в недружественную страну. В абсолютно другие условия. За очень большие деньги. Это большое внимание.

И это было свинством со стороны Джан Пьеро Гасперини, что Миранчук не вышел на поле в финале Лиги Европы против «Байера». Насрал напоследок. Россиянин выиграл Лигу Европы. В МЛС обыграл Лионеля Месси. Красиво забил в «девятку». Достаточно быстро освоился, забивал, отдавал», – аргументировал свою позицию Черданцев на бусти-аккаунте Сергея Егорова.