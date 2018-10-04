«Майка становилась вся красная от крови». Уйти из бокса в футбол

Атмосферное интервью про бои, риск смерти и Данилу Козловского.

«Тамбов» – лучший клуб ФНЛ и одна из самых приятных сенсаций России этого года. Небольшая региональная команда строит сильный проект и рвется в Премьер-лигу. Один из героев этого «Тамбова» – спортивный директор Павел Худяков, который пришел в футбольный менеджмент из профессионального бокса.

Специально для «Бомбардира» Худяков рассказал про тяжелые тренировки, дружбу с Поветкиным и съемки целой команды в фильме «Тренер».

О бое в пять секунд и окровавленной майке

Мой первый бой продлился пять секунд. Я проиграл. Пропустил удар, поплыл – судья начал отсчет, и поединок остановили. Еще пару часов после этого голова болела. Пришел домой, сел: «А зачем этот бокс мне нужен вообще?». А потом стиснул зубы и сказал себе: «Если хочешь чего-то добиться, нужно идти вперед». После этого полгода чисто тренировался и не выступал. Дальше поперло – боев 20-30 подряд выиграл.

В 11 лет у меня умер папа, и я остался один с мамой. Раньше время было другое. В начале 90-х приходилось постоять за себя. Я не был драчуном, но понимал это, поэтому с детства занимался боксом. Времени на дискотеки и улицу особо не было, потому что постоянно находился в разъездах. Спустя три года выполнил нормативы КМС, еще через четыре – получил мастера спорта. По юношам всегда был в сборной.

У меня очень слабый нос. Мне его никто не ломал – от природы так пошло. Во время тренировок достаточно было разок попасть перчаткой мне по носу, как из него тут же текла кровь. У меня была майка зеленая. После тренировок сзади она оставалась зеленой, а спереди становилась вся красная от крови. И так каждый раз.

Когда первый раз пришел домой в таком состоянии, мама чуть не убила: «Хватит с этим боксом, завязывай!». После этого я все делал по уму. Когда кровь свежая, то легко отмывается холодной водой. После тренировок сразу шел в душ, чтобы отмыть майку. Домой прихожу, а мама говорит: «А чего это ты мне постиранную майку приносишь?».

Мой дедушка – участник ВОВ – не пропускал ни одного моего боя в Тамбове. Очень переживал. После того первого неудачного боя я не проиграл в своем городе ни одного поединка. За карьеру я провел больше 100 боев, из них проиграл где-то 13.

О деньгах в боксе

Почему ушел из бокса? В то время пришлось выбирать: или идти в профессионалы, или работать. У меня были проблемы со зрением, и к 17-18 годам они начали немного прогрессировать. Поговорил с врачами – сказали, что на профессиональном уровне надо заканчивать. Тогда я пошел работать.

В мои времена в России профессиональный бокс не был настолько развит. Если хочешь заработать им денег, нужно было навсегда уезжать за границу. В 2005-06 годах индустрия в России начала нормально развиваться. До этого только смотрели на Тайсона и Льюиса по телевизору. Как стать такими, как они, даже понимания не было.

На четвертом курсе института я уже параллельно работал. У нас было школа олимпийского резерва. Меня сделали заместителем директора. Потом стал директором отделения бокса.

О скуке и нервах

Футболисты проводят по несколько матчей в неделю, а боксеры месяцами готовятся к одному бою. Но бокс – это не скучно. Процесс подготовки немного нудный и долгий. Есть бой, и ты идешь к этой цели. Возле одного человека крутится целая команда.

Ты готовишься к бою. День до поединка, час, забинтовали руки, готовишься выйти на ринг… Нет людей, которые не переживают. В боксе многое зависит от психики. У нас есть такое слово – гореть. Если перегораешь (нет, человек не трус, а просто мнительный и психологически неустойчивый), то руки и ноги тебя вообще не слушаются. То, что ты задумал на бой, вообще не реализуется.

Когда ты выходишь на ринг, волнение пропадает. Когда слышишь гонг о начале поединка, когда тебе прилетают удары в челюсть или нос, то ты уже вообще ничего не чувствуешь. Самое крутое ощущение – когда заканчиваешь крайний раунд и уходишь в угол. Еще не объявили победителя, но ты чувствуешь, что выиграл. Пока судья совещаются, снимаешь перчатки – пик эмоций. Поднять руку вверх о победе – уже второе.

И вот когда ты приходишь в раздевалку, идешь в душ, выходишь – и тут начинается: то челюсть заболела, то глаз отек, то шишка вскочила. Через 20-30 минут адреналин отходит, и болячки начинают выскакивать. А в ринге этого вообще не чувствуешь.

Мы разговаривали с Денисом Лебедевым после его проигранного боя Гильермо Джонсу (у Лебедева сильно отек глаз – прим. «Бомбардира»). Помните, как все закончилось? Денис сел на колено, но не от боли, а потому что уже просто не видел соперника. Если бы не гематома, он бы выиграл. И если бы Денису было больно, он все равно бы это не показал. Так что на ринге все чувства отсутствуют.

О нокаутах и бане

У меня был один нокаут. Это случилось в Пятигорске в 1991 году. Пропустил удар в первом раунде, при счете «7-8» начал только подниматься. Через год я этого парня выиграл, но уже по очкам.

Когда прилетают такие удары, ты теряешь сознание, вырубаешься. В голове туман. Ты понимаешь, где находишься, но свои действия уже не координируешь. Конечно, это влияет на здоровье. Но в молодости процесс восстановления идет гораздо быстрее.

Боксеры очень любят баню. После тяжелых тренировок и напряженного графика она необходима для восстановления. Для боксеров это ритуал. Уже как-то заложено, чтобы раз в неделю сходить в баню. Но на Новый год не хожу (смеется).

Есть такие шутки: «Да он боксер и ничего не помнит, потому что голова отбита». Не знаю, как к этому относиться. Моя память не хуже, чем у моих ровесников.

Об угрозе смерти на ринге

1994 год. Чемпионат России по обществам – вооруженные силы, профсоюзы, трудовые резервы. Чтобы попасть на общий чемпионат России, нужно было стать призером здесь. Я боксировал в весе до 91 килограмма. Все, что выше 91 килограмма, – супертяжеловесы. Таких было много.

Так получилось, что в моей категории был всего один парень. Когда тот узнал, что я мастер спорта, то сразу снялся с соревнования. Тренер подошел ко мне и говорит: «Слушай, соревнования будут идти неделю, а ты же не тренироваться приехал – подерись в супертяжелом весе». Я весил 90 килограммов, остальные – под 110-120. Попробовал. Выпил лишний литр воды и прошел порог в 91 килограмм. 91,5, что ли, было.

Неделю шли соревнования. Я у всех выиграл и дошел до финала. В решающем бое встретился с моим другом и одноклассником Вовой – мастером спорта и супертяжеловесом. Поединок уже ничего не значил, потому что мы оба вышли на общий чемпионат России. Говорю: «Может, не надо нам выходить?».

Соревнования шли с понедельника по воскресенье, утренняя и вечерняя программа, народу – свыше 250 человек. В последний день была одна программа в 12 боев. Наш – закрывал турнир.

Ринг. Над ним – чугунная коробка два на два метра с дневным светом. Мы вышли на бой. Проходит 20-30 минут, боксируем у канатов – и эта металлическая конструкция падает на ринг. Дребезг, стекла во все стороны… Человек пять-шесть утаскивало эту штуковину.

Если бы мы стояли по центру попали под нее, то ни меня, ни Вовы в живых уже бы не было. Но нас даже не задело. Судьба. Кино снимать можно. Через 40 минут после этого мы даже добоксировали. Я выиграл, кстати.

О дружбе с Поветкиным

Саня моложе меня на три года, поэтому по юношам и молодежке мы не пересекались. Познакомился я с ним после Олимпиады-2004, которую он выиграл. У меня есть близкий друг из Чехова, и Саша жил в Чехове. Там и познакомились. С 2005 года у нас завязалась тесная дружба. Летал на его бои в Германию. Часто вместе проводили отпуска. Перед матчем сборной России в Ростове-на-Дону созванивались с ним по видеосвязи. Зову ли его на футбол? У него сложный график, постоянно бои. Он у нас мало бывает.

Саша уделяет много времени развитию профессионального бокса. Когда где-то открывается боксерская школа или клуб, он всегда старается туда попасть. Очень много времени посвящает молодежи. Ради этого он даже может изменить свой тренировочный процесс.

О переходе из бокса в футбол

С детства обожаю футбол. Если будет идти прямая трансляция бокса и, например, матча «Манчестер Юнайтед» – «Барселона», я выберу футбол.

Футбол должен научиться у бокса тому, что необходимо играть до конца и проявлять характер. Мне не нравится такой футбол, когда ты ведешь со счетом 1:0 и начинаешь сушить игру. Особенно когда играешь дома.

Вспоминаю времена, когда работаешь на тренировке, а сзади тебя стоит тренер со скакалками. И как тут схалтуришь? Чуть что, может стегануть тебя по спине или заднице. Такое реально было. Тренер видит, что кто-то не дорабатывает и не держит темп, подходит, мерит пульс и встает сзади со скакалками. И ты скачешь, как собака. Попробуй откосить.

Я был вице-президентом федерации бокса Тамбовской области. Руководить в футболе мне нравится больше, чем в боксе. Денежный вопрос здесь ничего не решает. В футбол я пришел не из-за этого, а чтобы получать адреналин и добиваться максимальных результатов. Футбол был чем-то новым для меня. Но я коммуникабельный человек, поэтому при переходе из бокса сюда не испытал больших проблем. Я люблю дружить и умею это делать, поэтому все вопросы решаю не по телефону, а лично. Близко дружу с Аленичевым, Ананко, Титовым, Тихоновым. Когда есть дружба, все кажется гораздо проще.

О съемках в фильме Данилы Козловского «Тренер»

Когда Козловский задумал снимать фильм «Тренер», мне позвонил президент ФНЛ Игорь Ефремов и предложил поучаствовать в съемках. История клуба из фильма похожа на историю «Тамбова». С удовольствием приняли предложение.

Козловский – сильный человек и большой профессионал. Дней 10 он жил с командой, наблюдал за тренировочным процессом и даже следил за домашними матчами с бровки. Работоспособность Козловского – сумасшедшая: в 9 утра начинал работать и заканчивал к полуночи. Даже в футболе такого не встречал. Чем могли, помогали ему. Поддерживаем с ним общение и сейчас.

В фильме снималась наша команда. Съемки шли тяжело. Сцена с нашим участием заняла 20-30 секунд. Приехали на съемки в Новороссийск в 4 часа дня, а закончили в 5 утра. 13 часов! По 200 раз переснимали, но Козловский не матерился. Футболисты с ума сошли. Кормили пиццами и бутербродами на поле.

Самое забавное – финальная сцена. 3-4 часа утра. Последний эпизод с забитым голом. Нападающего играл мой хороший друг Коля Цветков. После 12 часов съемок у людей уже ноги не шевелились, а ему нужно было замкнуть прострел и забить гол. Он то в штангу попадет, то во вратаря, то промахнется. Массовки было человек 600-700. И вся эта толпа начала дирижировать: «Коля, забей!». Козловский через громкоговоритель начал умолять его: «Коля, ну забей ты, прошу!». Это тяжело на самом деле.

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