Фильм «Тренер» − набор банальных шаблонов. Его можно не смотреть

Виталий Халюков против Данилы Козловского − в рецензии на главное кино весны о футболе.

Знаете, какая тенденция никогда не работала в кино на благо? Конвейерность. Когда киноиндустрия становится в первую очередь именно индустрией, а уже во вторую искусством, социальным явлением и так далее – это плохой знак. И успех «Легенды №17» запустил бесконечный конвейер спортивных драм, когда продюсеры поняли, что публике зашло.

Но если сама «Легенда» – действительно неплохой байопик, а «Движение вверх» в первую очередь агитка, то «Тренер» – это бесстыдный мэшап из жанровых клише от людей, которые не очень представляют, как этими клише пользоваться.

Давайте оговорим заранее. Данила Козловский – никакой не фанат футбола и это точно не гимн любимому спорту от вдохновленного человека. Скорее максимально прагматичная попытка снять жанровый фильм из набора «Сделай сам», а Козловский здесь только для пиара.

Действие фильма происходит в параллельной вселенной, где российские болельщики из региона способны не то, что ходить на матчи, но и заряжать песни не хуже каких-нибудь англичан или южноамериканцев. Главный герой – футболист Юрий Столешников – в статусе капитана сборной России не забивает пенальти в решающем матче и зарабатывает дисквалификацию на год. В итоге заканчивает карьеру и становится тренером провинциальной команды в ФНЛ.

Мои первые проблемы с фильмом начинаются примерно здесь. Потому что вот этот первый эпизод с незабитым пенальти, удалением и прочим рисует нам Столешникова как некоего русского Кантона, но на протяжении всего остального фильма в его характере нет ничего подобного.

Да, он вроде меняется и из типичного московского футболиста – каким его видят создатели фильма – превращается в не менее типичного тренера-революционера. Но это происходит не по каким-то особым причинам, а потому что так положено в спортивных драмах.

Тут вообще все происходит как по учебнику. Вот у нас герой, который был звездой, но упал до уровня провинциального тренера. Вот команда, которая в него не верит и не воспринимает всерьез. Вот амбициозный президент-женщина, которая в него поверила. Вот любовный интерес, а вот эгоистичный мэр. Вы не чувствуете, что вас только что провели по всемирному музею клише?

Главная проблема «Тренера» по сравнению с «Легендой №17» и «Движением вверх» – в тех случаях были реальные истории, от которых можно оттолкнуться. Здесь же основой служит только жанровое наследие. Поэтому линия с отцом отчасти напоминает «Гол!», неприятие команды – «Проклятый Юнайтед», а некоторые сцены и повороты почти в точности копируют «Человека, который изменил все».

Нет, поймите правильно: спортивные драмы – очень замкнутый жанр. И клише как таковых там не может не быть. Но ими можно распоряжаться по-разному. Возьмите свой любимый фильм про спорт и попробуйте сказать честно – неужели вы, когда смотрели его, не могли предсказать, что произойдет? Вряд ли.

Скорее всего он просто был увлекательным в процессе. А у «Тренера» с этим большие проблемы. Переходы между сценами длятся вечность, а все конфликты решаются быстрее, чем вы успеете почувствовать напряжение. В итоге это просто скучно, особенно учитывая, что про каждого персонажа вам становится понятно все в момент, когда вы видите его впервые.

Лучшая часть фильма – нарезка из финального матча. И это не комплимент. То, что футбол, снятый под такими углами, чтобы не пришлось делать его похожим на настоящий, как зрелище выигрывает у всего остального – это уже приговор. Потому что я бы лучше посмотрел настоящий футбол, в который можно хотя бы немного поверить.

Но это не все. У фильма есть социальный посыл. Судьи берут взятки даже на уровне 1/4 Кубка России, а муниципальные власти плевать хотели на клуб и его значение для города. Вроде бы звучит хорошо. С минуты на минуту начнется деконструкция российских спортивных реалий.

На деле же – как и все в этом фильме – это просто есть и никуда не ведет. Конечно, у любой хорошей истории должны быть правдоподобные декорации. Но из этого можно выжать куда больше. Особенно когда это оригинальная история.

Судите сами: в самом начале президент клуба говорит, что чудом для них будет, если на месте стадиона не построят торговый центр. Звучит как хороший задел для одного из главных конфликтов, но это больше не упоминается никогда. Просто еще один обязательный штришок из учебника спортивных драм.

Нет, все это не значит, что он смертельно плохой. «Тренер» достаточно красиво снят. Без изысков, но на хорошем уровне. И актеры исправно играют эти забитые архетипы. Тот же Владимир Ильин в этом плане вообще золото. И не важно, сколько таких персонажей мы видели. А Ирина Горбачева выдала президента, про которую можно было бы снимать отдельный фильм. Но здесь она не человек, а функция – быть сюжетным двигателем третьей категории.

Наверное, фильм про футбол перед чемпионатом мира был неизбежен. В этом смысле «Тренер» тоже агитка. Но он мог быть намного лучше даже в таких узких жанровых рамках. А стал очередной спортивной драмой. И слово «очередной» здесь гораздо важнее спорта и драматургии. Потому что у продуктов на конвейере нет времени быть искусством.

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