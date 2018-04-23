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    Фильм «Тренер» − набор банальных шаблонов. Его можно не смотреть


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    Голосов: 19
    23.04.2018 10:45
    Виталий Халюков против Данилы Козловского − в рецензии на главное кино весны о футболе.

    Знаете, какая тенденция никогда не работала в кино на благо? Конвейерность. Когда киноиндустрия становится в первую очередь именно индустрией, а уже во вторую искусством, социальным явлением и так далее – это плохой знак. И успех «Легенды №17» запустил бесконечный конвейер спортивных драм, когда продюсеры поняли, что публике зашло.

    Но если сама «Легенда» – действительно неплохой байопик, а «Движение вверх» в первую очередь агитка, то «Тренер» – это бесстыдный мэшап из жанровых клише от людей, которые не очень представляют, как этими клише пользоваться.

    Давайте оговорим заранее. Данила Козловский – никакой не фанат футбола и это точно не гимн любимому спорту от вдохновленного человека. Скорее максимально прагматичная попытка снять жанровый фильм из набора «Сделай сам», а Козловский здесь только для пиара.

    Действие фильма происходит в параллельной вселенной, где российские болельщики из региона способны не то, что ходить на матчи, но и заряжать песни не хуже каких-нибудь англичан или южноамериканцев. Главный герой – футболист Юрий Столешников – в статусе капитана сборной России не забивает пенальти в решающем матче и зарабатывает дисквалификацию на год. В итоге заканчивает карьеру и становится тренером провинциальной команды в ФНЛ.

    Мои первые проблемы с фильмом начинаются примерно здесь. Потому что вот этот первый эпизод с незабитым пенальти, удалением и прочим рисует нам Столешникова как некоего русского Кантона, но на протяжении всего остального фильма в его характере нет ничего подобного.

    Да, он вроде меняется и из типичного московского футболиста – каким его видят создатели фильма – превращается в не менее типичного тренера-революционера. Но это происходит не по каким-то особым причинам, а потому что так положено в спортивных драмах.

    Тут вообще все происходит как по учебнику. Вот у нас герой, который был звездой, но упал до уровня провинциального тренера. Вот команда, которая в него не верит и не воспринимает всерьез. Вот амбициозный президент-женщина, которая в него поверила. Вот любовный интерес, а вот эгоистичный мэр. Вы не чувствуете, что вас только что провели по всемирному музею клише?

    Главная проблема «Тренера» по сравнению с «Легендой №17» и «Движением вверх» – в тех случаях были реальные истории, от которых можно оттолкнуться. Здесь же основой служит только жанровое наследие. Поэтому линия с отцом отчасти напоминает «Гол!», неприятие команды – «Проклятый Юнайтед», а некоторые сцены и повороты почти в точности копируют «Человека, который изменил все».

    Нет, поймите правильно: спортивные драмы – очень замкнутый жанр. И клише как таковых там не может не быть. Но ими можно распоряжаться по-разному. Возьмите свой любимый фильм про спорт и попробуйте сказать честно – неужели вы, когда смотрели его, не могли предсказать, что произойдет? Вряд ли.

    Скорее всего он просто был увлекательным в процессе. А у «Тренера» с этим большие проблемы. Переходы между сценами длятся вечность, а все конфликты решаются быстрее, чем вы успеете почувствовать напряжение. В итоге это просто скучно, особенно учитывая, что про каждого персонажа вам становится понятно все в момент, когда вы видите его впервые.

    Лучшая часть фильма – нарезка из финального матча. И это не комплимент. То, что футбол, снятый под такими углами, чтобы не пришлось делать его похожим на настоящий, как зрелище выигрывает у всего остального – это уже приговор. Потому что я бы лучше посмотрел настоящий футбол, в который можно хотя бы немного поверить.

    Но это не все. У фильма есть социальный посыл. Судьи берут взятки даже на уровне 1/4 Кубка России, а муниципальные власти плевать хотели на клуб и его значение для города. Вроде бы звучит хорошо. С минуты на минуту начнется деконструкция российских спортивных реалий.

    На деле же – как и все в этом фильме – это просто есть и никуда не ведет. Конечно, у любой хорошей истории должны быть правдоподобные декорации. Но из этого можно выжать куда больше. Особенно когда это оригинальная история.

    Судите сами: в самом начале президент клуба говорит, что чудом для них будет, если на месте стадиона не построят торговый центр. Звучит как хороший задел для одного из главных конфликтов, но это больше не упоминается никогда. Просто еще один обязательный штришок из учебника спортивных драм.

    Нет, все это не значит, что он смертельно плохой. «Тренер» достаточно красиво снят. Без изысков, но на хорошем уровне. И актеры исправно играют эти забитые архетипы. Тот же Владимир Ильин в этом плане вообще золото. И не важно, сколько таких персонажей мы видели. А Ирина Горбачева выдала президента, про которую можно было бы снимать отдельный фильм. Но здесь она не человек, а функция – быть сюжетным двигателем третьей категории.

    Наверное, фильм про футбол перед чемпионатом мира был неизбежен. В этом смысле «Тренер» тоже агитка. Но он мог быть намного лучше даже в таких узких жанровых рамках. А стал очередной спортивной драмой. И слово «очередной» здесь гораздо важнее спорта и драматургии. Потому что у продуктов на конвейере нет времени быть искусством.

    10 фильмов о футболе, которые обязан посмотреть каждый

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
    Рекомендуем
    Комментарии45
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      Рейтинг: +160

      Varnes 25 апреля 2018, 08:43

      Отличный фильм!!!
      Очень рад, что наконец-то научились снимать красивую картинку и делать интересный сюжет! Смотрел с удовольствием, чего и вам рекомендую.
      И особо хочу отметить дебют Козловского, совершенно точно - он удался!

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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 24 апреля 2018, 23:16

      Фильм не оставляет равнодушным, заставляет задуматься: внизу 47 разных, но очень серьёзных комментов. Спасибо, коллеги, что не отмолчались, очень интересно было читать, захватывающе. Мне вцелом фильм понравился, но я бы не взял название Метеор ( оно мультяшное, помните, про носатиков?); не взял бы Сычёва ( всё-таки у него контракт с ГазМясом ), эти мелочи портят картину, делают не совсем серьёзной.+++***

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      Рейтинг: +26

      robocop 24 апреля 2018, 19:51

      ну что за гребанная советчина - Метеор.Ещё бы назвали Турбина,Ротор,Строитель или Гранит.Фильм похож на советские фильмы о спорте.Полный отстой.

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      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 24 апреля 2018, 15:12

      Во-первых, Козловский фанат Челси, во-вторых фильм не совсем про футбол и связи с легендой и движением нет никакой, потому что последнии это об исторических событиях, а у тренера, по мне, социальный подтекст, как и у любого другого авторского русского кино.

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      Рейтинг: +186

      KROFF 24 апреля 2018, 15:06

      Фильм понравился. Особенно тем, что в нем нет никакого патриотизма и победобесия, которые сейчас пихают во все отечественное кино. Много "сырых" моментов, особенно развеселил момент, когда в начале фильма Козловский пробивает пенальти в ворота Румынии затертым изношенным мячем. Но смотрится легко, а в сцене, когда трибуна выкатила баннер "тренер мы с тобой" у нас рыдал весь зал. Оказывается в наших людях еще можно разбудить чувства без ущербного патритизма.

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      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 24 апреля 2018, 13:19

      Фильм смотреть можно. Единственное,не смог понять,что там Дима Сычев делал?)Он даже в фильме,кажется,гол не забил)

      2
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      Рейтинг: +12

      ivoev 24 апреля 2018, 13:01

      Очередной выпад в сторону Козловского,не могут простить ему талант,внешность,успешность.Сними фильм В.Меньшов -истерии было бы меньше.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 24 апреля 2018, 10:37

      Хотелось бы поподробнее узнать про ,,бесконечный конвейер спортивных драм,,, о котором пишет автор. Я пока насчитал 4- Легенда 17, Движение вверх, Лёд и Тренер. Последний я пока не смотрел. Тот же Лёд можно воспринимать по разному. Если относиться как к серьезной драме, то нет, слишком наивно и даже бредово. А если как к романтической мелодраме- очень даже годное кино. Похоже и с этим Тренером та же самая история, ну судя по комментариям и содержанию статьи.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > m40 24 апреля 2018, 13:30

      4 спортивных фильма мало? 3 последних за достаточно короткий срок. А до Легенды 17 когда был фильм про спорт? Речь как раз о том, что то никто не снимал такие фильмы, потом Легенда зашла хорошо, и решили, что это жанр надо срочно наполнять фильмами. Честно говоря не смотрел ничего, кроме Легенды, Лед и Движение вверх на флэшке в ТВ ждут своей очереди, но никак не доберусь. Ну а Тренер - в кино и не собирался, поэтому подожду пока выйдет в свободном доступе в Инете

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > m40 24 апреля 2018, 13:49

      Воин (2014), Чемпионы(2014), Чемпионы: быстрее, выше, сильнее (2016). К слову Чемпионы тупо были сняты перед двумя олимпиадами.
      Легенда вышла в 2012. После этого наших "режиссеров" реально прорвало, и как правильно говорит автор - везде просто набор клише.
      Можно кстати еще вспомнить про "Молодежку"

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 апреля 2018, 01:30

      почему дзюбу не пригласили на главную роль?

      3
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > dinar7777dinar 24 апреля 2018, 13:32

      не прошел кастинг, там надо было 3 из 3-х забить в пустые ворота с 5 метров... В итоге плюнул он на фильм и пошел в Арсенал играть

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Petrak86 24 апреля 2018, 14:38

      ))))))

      -1
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      Рейтинг: +11

      Binazzio 23 апреля 2018, 23:03

      Сборная, незабитый пенальти, падение по социальной лестнице, попадание в агрессивную, некомфортную среду. Что-то знакомое, неправда ли? О, точно, привет "Костолом"

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