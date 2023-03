10 фильмов о футболе, которые обязан посмотреть каждый

«Бомбардир» вспоминает лучшие фильмы о футболе и футболистах, стараясь, чтобы в своеобразный рейтинг попали фильмы на любой вкус и цвет.

«Проклятый Юнайтед« (The Damned United), 2009

Рейтинг IMDb – 7,6

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,9

Один из лучших фильмов о футболе, в котором рассказывается о коротком, но насыщенном драматическими событиями периоде работы легендарного английского менеджера Брайана Клафа в «Лидс Юнайтед». Великолепная игра Майкла Шина позволила создать узнаваемый и приближенный к действительности образ самоуверенного, упертого, но повернутого на футболе тренера, который принял ненавидящую его заочно команду.

Фильм хорош в первую очередь тем, что его режиссер Том Хупер решил уйти от собственно футбольной составляющей, решив показать психологические аспекты тренерской работы. Даже самый великий мотиватор, коим, безусловно, и был Брайан Клаф, может поймать звезду. Даже самый великий тренер может провалиться без своего помощника. Даже самый харизматический человек футбола может не стать авторитетом для команды, которая создана его идеологическим врагом.

Особое место в фильме занимает противостояние эгоцентричного, самовлюбленного, но честного и благородного Клафа с консервативным и прагматичным Доном Риви. После выхода фильма на экраны, родственники большинства персонажей фильма были недовольны тем, что режиссер, по их мнению, приукрасил реальность, а лидер «Лидса» Джонни Джайлз даже выиграл иск, обвинив создателей фильма в перевирании фактов. Но фильм действительно очень хороший, даже без привязки к футболу.

Трейлер:

«Цена победы« (A shot at glory), 2000

Рейтинг IMDb – 6,3

Слегка недооцененный нашим зрителем фильм о достаточно типичной британской футбольной сказке. Маленький клуб из маленького городка Килноки осуществляет большую мечту, проходя путь к финалу Кубка Шотландии. Делает это он под руководством некогда успешного, но находящегося в преклонном возрасте тренера с подключающимся по ходу дела некогда известным, но ныне спившимся футболистом. Он, к тому же, по воле сценаристов – не слишком любимый зять менеджера.

В фильме круто намешаны острые темы противостояния поклонников «Селтика» и «Рейнджерс», католиков и протестантов, а победа в Кубке добывается командой для того, чтобы ее не перевезли в Ирландию. В роли бывшей футбольной звезды «Селтика» – по иронии судьбы легенда «Рейнджерс» Алли Маккойст, а менеджера и президента играют не последние голливудские актеры Роберт Дювалл и Майкл Китон.

Вроде бы и не шедевр по сценарию, но фильм отличают от массы футбольных поделок рядом комических персонажей второго плана среди болельщиков. Кроме того, весьма реалистично выглядят футбольные сцены с привлечением реальных футболистов – в частности, бывшего менеджера «Болтона» Оуэна Койла. Если вы хотите прочувствовать жизнь маленькой британской футбольной команды изнутри – рекомендуем к просмотру.

Трейлер:

«Игра их жизни« (The Game of Their Lives), 2005

Рейтинг IMDb – 6,2

Рейтинг «Кинопоиска» – 6,8

Не путать с одноименным фильмом о сборной КНДР на чемпионате мира 1966 года – это документальный фильм британского режиссера, познавательного плана. А вот голливудская «Игра» Дэвида Энспо – достаточно качественная экранизация истории о том, как собранная с миру по нитке, едва ли не босоногая сборная США смогла победить на чемпионате мира 1950 года в Бразилии самих родоначальников футбола англичан, считавшихся тогда практически непобедимыми.

В фильме достаточно много неточностей, как это часто бывает в Голливуде, но в целом он достаточно неплохо передает суть той действительно удивительной истории. Интересно, что в самих Штатах о подвиге футболистов мало кто знал, так как результату матча изначально не поверили, подумав, что телетайп ошибочно передал не тот счет. А затем низкая популярность футбола сделала свое дело и об этом чуде забыли.

Есть в фильме и настоящая голливудская звезда – сыгравший роль голкипера Фрэнка Борги Джерард Батлер.

Полная версия:

«Гол!» (Goal!), 2005

Рейтинг IMDb – 6,8

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,9

Легкий фильм-сказка о латиноамериканском парне, который осуществил свою мечту стать профессиональным футболистом в Англии, став игроком «Ньюкасл Юнайтед».

Не претендующий на оригинальность или гениальность сценарий, средний актерский состав, но, тем не менее – хорошо отснятые футбольные эпизоды, с применением спецэффектов.

Хороша и футбольная атмосфера Ньюкасл-апон-Тайна, появление в эпизодах известных болельщиков «сорок» – в частности солиста знаменитой рок-группы AC/DC Брайана Джонсона, который действительно болеет за «Ньюкасл Юнайтед». Кульминационный момент матча – гол главного героя Сантьяго Муньеса в ворота «Ливерпуля», это на самом деле реальный гол француза Лорана Робера.

Как это часто бывает, снятые позже продолжения фильма яйца выеденного не стоят.

Трейлер:

«Костолом» (Mean Machine), 2001

Рейтинг IMDb – 6,5

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,2

Еще один проходной фильм, не претендующий на звание шедевра – история, написанная под знаменитого Винни Джонса. Бывший защитник «Уимблдона» и «Челси» как влитой смотрится в роли бывшего капитана сборной Англии Дэнни Михэна, который угодил в тюрьму за нападение на полицейского.

Во-первых, Винни в реальности был близок к тому, чтобы получить тюремный срок, избив соседа, во-вторых, его реально называли «Костоломом», а в-третьих – Джонсу в этот раз вообще не приходилось играть никого, кроме самого себя.

Но самое интересное, что в этом фильме интереснее смотрится герой второго плана – голкипер по прозвищу «Монах» в исполнении Джейсона Стетхэма.

Ну и, добавляют картине вистов актеры, хорошо знакомые по «Карты, деньги, два ствола» – Ральф Браун, Джейсон Флеминг, сами Джонс и Стетхэм.

Фрагмент:

«Тренер« (Mike Bassett: England Manager), 2001

Рейтинг IMDb – 6,8

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,1

Фильм, который логичнее было бы перевести «Майкл Бассетт. Тренер сборной Англии» переполнен самоироничным английским юмором, который поймет далеко не каждый. Для того чтобы получить удовольствие от этого фильма нужно хорошо понимать английский футбол и склонность к самобичеванию английской общественности.

Должность менеджера сборной Англии – это действительно «электрический стул», усесться на который согласится далеко не каждый. Представитель «старой школы» Майк Бассетт, считающийся неудачником и «подбитым летчиком» принимает команду, которую все считают сборищем бездарностей, алкоголиков и лентяев. Принимает под шквал критики и насмешек, но в итоге каким-то непонятным образом выводит англичан в полуфинал ЧМ. Явный намек на Бобби Робсона и его команду образца 1990 года.

Этот фильм – великолепный английский стеб над английским футболом 90-х, лучшее сочетание юмора и футбола в кинематографе.

Фрагмент:

«Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (United), 2011

Рейтинг IMDb – 7,5

Рейтинг «Кинопоиска» – 7,9

Фильм о реальной истории, которая произошла с командой «Манчестер Юнайтед» в 1958 году. Знаменитые «Малыши Басби» возвращаются с матча Кубка чемпионов из Белграда, совершая промежуточную посадку в Мюнхене, которая заканчивается трагически – в авиакатастрофе погибают футболисты, персонал клуба, журналисты.

Фильм, как отмечают многие критики, эксперты, болельщики – неудачный. Много диалогов, мало футбола, достаточно посредственные актеры, Мэтт Басби скорее похож на мафиози, чем на футбольного менеджера. Все дело тут в том, что бюджет фильма – всего лишь 2 миллиона фунтов, а это уже говорит о многом.

И все же – посмотреть этот фильм стоит как минимум каждому поклоннику «Юнайтед» – история, которая положена в сюжет фильма, это действительно – огромная трагедия и драма английского и европейского футбола.

Фрагмент:

«Выпуск 92» (The Class of 92), 2013

Рейтинг IMDb – 8,2

Рейтинг «Кинопоиска» – 9,0

Еще один фильм о легендах «Манчестер Юнайтед» на сей раз документальный, рассказывающий о реальной истории становления знаменитой команды сэра Алекса, костяк которой составляли выпускники футбольной академии клуба – Райан Гиггз, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Ники Батт и братья Невиллы.

Тот факт, что главные герои фильма – сплошь и ярдом медийные личности, умеющие держаться перед камерой, делает его качественным продуктом со всех сторон. А вот то, что все эти парни – реальные друзья по жизни, которые сумели передать ту атмосферу, которая царила в «Манчестер Юнайтед» 90-х – сильнейший плюс этого проекта. Они до сих пор подначивают и подкалывают друг друга, помнят все те испытания, которые им пришлось пройти в раздевалке для того, чтобы стать своими в «МЮ».

Они до сих пор «Класс 92», о чем свидетельствует и тот факт, что Гиггз, Невиллы, Батт и Скоулз вскладчину приобрели футбольный клуб «Солфорд Сити», который как-то выбил из Кубка Англии профессиональный клуб «Ноттс Каунти».

Трейлер фильма:

«Хулиганы» (Hooligans), 2004

Рейтинг IMDb – 7,5

Рейтинг «Кинопоиска» – 8,1

Вообще, хулиганские разборки фанатов – это не совсем футбол, но когда фильм об этом снимают англичане, футбольной атмосферой пропитаны даже банальные юношеские разборки в подворотнях. Главного героя фильма играет Элайджа Вуд, но запоминается почему-то больше герой Чарли Ханнэма – может потому, что актер для лучшего понимания роли действительно встречался с представителями фирмы Inter City Firm.

Хорош и Лео Грегори, играющий Боввера – самого преданного и безбашенного фаната «Вест Хэма» в фильме. А вот Элайджа Вуд на фоне Ханнэма, Грегори и других британских актеров выглядит реальным школьником – как до, так и после его «фанатского крещения».

Если хотите чего-нибудь более реалистичного об английских хулиганах – фильм 1995 года «Удостоверение» (I.D.) это классика жанра, без голливудского лоска.

Трейлер:

«Первая ласточка», 1975

Рейтинг IMDb – 7,8

Чтобы не оставлять наш рейтинг без фильмов отечественного производства обратимся к одному из самых удачных, добрых и светлых фильмов о футболе. Он раскрывает время, когда игра только зарождалась и многие ее участники вообще не понимали футбольных правил и традиций.

«Первая ласточка» – это любимый фильм наших отцов, поколения футбольных болельщиков, помнящих победы тбилисского и киевского «Динамо» в Кубке Кубков, звезд советского футбола.

Самое интересное, что фильм о мужской дружбе и увлеченности футболом сняла женщина – Нана Мчелидзе.

Полная версия:

Бонус! Трейлер документальной ленты с лаконичным названием «Роналду»