Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

В Англии провели жеребьевку 1/16 финала Кубка Англии. Получились следующие пары.
- «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»;
- «Лидс» – «Миллуолл» или «Дагенхэм»;
- «Брайтон» – «Челси»;
- «Престон» или «Чарльтон» – «Уиком»;
- «Эксетер» – «Ноттингем Форест»;
- «Ковентри» – «Ипсвич Таун»;
- «Блэкберн» – Вулверхэмптон»;
- «Мэнсфилд» или «Уиган» – «Фулхэм»;
- «Бирмингем» – «Ньюкасл»;
- «Плимут» – «Ливерпуль»;
- «Эвертон» – «Борнмут»;
- «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»;
- «Саутгемптон» – «Бeрнли»;
- «Лейтон Ориент» или «Дерби Каунти» – «Манчестер Сити»;
- «Донкастер» – «Кристал Пэлас»;
- «Сток Сити» – «Кардифф Сити».
Матчи состоятся 8-9 февраля.