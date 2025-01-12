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    • Опубликованы требования для женщин, которые посетят Эль Класико в Саудовской Аравии

    Опубликованы требования для женщин, которые посетят Эль Класико в Саудовской Аравии

    В 22:00 мск начнется финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Российская спортивная ведущая Зухра Уразбахтина опубликовала требования к женщинам, которые посетят игру.

    «Соответствующий внешний вид: закрытая одежда (без декольте, оголенных колен)» – написала Зухра.

    • После полуфинала Суперкубка саудовские мужчины приставали к европейским женщинам.

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди

    Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной

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    Сегодня, 21:38
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    Комментарии (5)
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    парольрыбамеч
    1736710211
    Нахрена Испания проводит матчи в Саудовской Аравии ?
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    BRO_football
    1736712949
    Вот как надо насрать на своих болельщиков. Учитесь! Реал и Барселона просто уедут играть в Саудовскую Аравию и плевать, что далеко не все испанцы могут позволить себе такую поездку.
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    парольрыбамеч
    1736713963
    После полуфинала Суперкубка саудовские мужчины приставали к европейским женщинам.===== Тут вся Испания должна выкинуть накуй тех испанских футбольных чиновников, которые решили провести Суперкубок не в Испании.
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