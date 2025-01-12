Опубликованы требования для женщин, которые посетят Эль Класико в Саудовской Аравии

В 22:00 мск начнется финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Российская спортивная ведущая Зухра Уразбахтина опубликовала требования к женщинам, которые посетят игру.
«Соответствующий внешний вид: закрытая одежда (без декольте, оголенных колен)» – написала Зухра.
- После полуфинала Суперкубка саудовские мужчины приставали к европейским женщинам.
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди