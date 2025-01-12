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    • Жена игрока «Мальорки» рассказала о приставаниях от саудовцев на Суперкубке Испании

    Жена игрока «Мальорки» рассказала о приставаниях от саудовцев на Суперкубке Испании

    Родственники игроков «Мальорки» столкнулись с непристойным поведением представителей Саудовской Аравии на Суперкубке Испании.

    • В 1/2 финала «Мальорка» уступила «Реалу» (0:3).
    • Известно, что после игры местные болельщики непристойно трогали болельщиц, допускали шлепки по ягодицам.
    • Суперкубок Испании проходит в Джидде второй раз. Ранее город уже принимал турнир в 2020 году.

    «Это было довольно гадко. Мы были в шоке. Нас трогали, фотографировали, хотя мы просили этого не делать. Их были тысячи. Это касается как молодых, так и пожилых саудовцев.

    Я даже бросила свой телефон в одного из них», – сказала жена игрока «Мальорки» Антонио Санчеса Кончи Серра.

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    Источник: COPE

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    Сегодня, 15:36
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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1736685782
    Потом мы привыкли и стали ходить туда постоянно. :)))
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    ...уефан
    1736692010
    ...ну, с тем учётом, что публикуете вы в своих соц сетях, и отношение к вам соответствующее... ...хотя, и тамошняя публика, мудаки ещё те...
    Ответить
    k611
    1736693186
    У них то женщины зашторенные, не видно не чего, вот местные и оживились, хотя это их не красит конечно, как принимающую сторону.
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    DMитрий
    1736697915
    Да Кончи ты уже Серра...
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