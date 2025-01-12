Жена игрока «Мальорки» рассказала о приставаниях от саудовцев на Суперкубке Испании

Родственники игроков «Мальорки» столкнулись с непристойным поведением представителей Саудовской Аравии на Суперкубке Испании.

В 1/2 финала «Мальорка» уступила «Реалу» (0:3).

Известно, что после игры местные болельщики непристойно трогали болельщиц, допускали шлепки по ягодицам.

Суперкубок Испании проходит в Джидде второй раз. Ранее город уже принимал турнир в 2020 году.

«Это было довольно гадко. Мы были в шоке. Нас трогали, фотографировали, хотя мы просили этого не делать. Их были тысячи. Это касается как молодых, так и пожилых саудовцев.

Я даже бросила свой телефон в одного из них», – сказала жена игрока «Мальорки» Антонио Санчеса Кончи Серра.