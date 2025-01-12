Игрок сборной Доминиканской Республики перешел в российский клуб

Вингер сборной Доминиканской Республики 27-летний Эдарлин Рейес Уренья стал игроком тульского «Арсенала»
Последние полгода он выступал за казахстанский «Елимай».
- В казахстанском клубе Уренья провел 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.
- Ранее он играл за американский клуб «Евро Нью-Йорк», доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта-Крус» и «Олвейс Реди», «Эмирейтс» из ОАЭ и суданский «Аль-Иттихад»
- За сборную Доминиканской Республики Уренья с 2018 года провел 31 матч, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
- Также тульский клуб по соглашению сторон покинули два белорусских игрока – Евгений Шевченко и Алексей Вакулич.