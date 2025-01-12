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    • Игрок сборной Доминиканской Республики перешел в российский клуб

    Игрок сборной Доминиканской Республики перешел в российский клуб

    Вингер сборной Доминиканской Республики 27-летний Эдарлин Рейес Уренья стал игроком тульского «Арсенала»

    Последние полгода он выступал за казахстанский «Елимай».

    • В казахстанском клубе Уренья провел 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.
    • Ранее он играл за американский клуб «Евро Нью-Йорк», доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта-Крус» и «Олвейс Реди», «Эмирейтс» из ОАЭ и суданский «Аль-Иттихад»
    • За сборную Доминиканской Республики Уренья с 2018 года провел 31 матч, забил 4 гола, отдал 3 передачи.
    • Также тульский клуб по соглашению сторон покинули два белорусских игрока – Евгений Шевченко и Алексей Вакулич.

    Источник: телеграм-канал ПФК «Арсенал» Тула

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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1736702479
    Какое счастье!!! Ураааааа! Осталось Промеса вернуть, связи на раз два наладится! :))))
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