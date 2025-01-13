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    • ⚡️ Суперкубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал» в финале (5:2), у Рафиньи дубль

    ⚡️ Суперкубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал» в финале (5:2), у Рафиньи дубль

    «Барселона» в финале Суперкубка Испании победила в Саудовской Аравии «Реал». Каталонцы уступали в счете.

    Дубль оформил Рафинья.

    С 56-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления вратаря Войцеха Щесны.

    «Реал» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию.

    Каталонцы разгромили «Реал» во второй раз подряд.

    Это 15-й Суперкубок Испании для «Барселоны» (рекорд).

    Испания. Суперкубок. Финал

    Реал – Барселона – 2:5 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 5; 1:1 – Ямаль, 22; 1:2 – Левандовски, 36 (с пенальти); 1:3 – Рафинья, 39; 1:4 – Бальде, 45+10; 1:5 – Рафинья, 48; 2:5 – Родриго, 60.

    Удаления: нет – Щесны, 56.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2025 00:05
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    Комментарии (33)
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    Skull_Boy
    1736716071
    Какой к чёрту это суперклуб и гранд кроме как играть в автобус и бегать в контратаку ни на что не способен, позорище
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    Niklas80
    1736737999
    Знатно отвозили.
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    subbotaspartak
    1736741083
    Никогда не ставьте на Реал, тьфу на них...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1736745302
    без шансов отвозили, даже оставшись в меньшинстве Барса играла интереснее... у Реала защита дырявая и хуже всех в ней Камавинга...
    Ответить
    ...уефан
    1736749803
    ...заснул в перерыве). Игра Барсы и результат в кайф! С победой всех, кому Барса небезразлична и всех, кто не переносит Сливочную слизь!...
    Ответить
    zigbert
    1736750735
    Реал оказался неготов к серьезной борьбе. Барселона выглядела более убедительно. Из этого можно сделать вывод что каталонцы сейчас на правильном пути. Ямаль и Рафинья были у них лучшими.
    Ответить
    FRZZ
    1736751392
    С Анчелотти нужно попрощаться уже летом, методы устарели, команда уступает в скорости, защита вообще слабая. Самый лучший кандидат Хаби Алонсо.
    Ответить
    aaaaahhhh
    1736752500
    красиво!
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    Psih86
    1736760877
    Отличная игра, отличный результат. Отодрали достойно. Сколько раз Реал был худшим и побежал, сейчас всё становится на своё место.
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    mutabor0992
    1736789142
    Супер!А когда молодежь Барсы немного подрастет и заматереет...Боюсь даже представить,что будет.
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