⚡️ Суперкубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал» в финале (5:2), у Рафиньи дубль

«Барселона» в финале Суперкубка Испании победила в Саудовской Аравии «Реал». Каталонцы уступали в счете.

Дубль оформил Рафинья.

С 56-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления вратаря Войцеха Щесны.

«Реал» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию.

Каталонцы разгромили «Реал» во второй раз подряд.

Это 15-й Суперкубок Испании для «Барселоны» (рекорд).

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Реал – Барселона – 2:5 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мбаппе, 5; 1:1 – Ямаль, 22; 1:2 – Левандовски, 36 (с пенальти); 1:3 – Рафинья, 39; 1:4 – Бальде, 45+10; 1:5 – Рафинья, 48; 2:5 – Родриго, 60.

Удаления: нет – Щесны, 56.