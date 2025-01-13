⚡️ Суперкубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал» в финале (5:2), у Рафиньи дубль

«Барселона» в финале Суперкубка Испании победила в Саудовской Аравии «Реал». Каталонцы уступали в счете.
Дубль оформил Рафинья.
С 56-й минуты «Барселона» была в меньшинстве после удаления вратаря Войцеха Щесны.
«Реал» прервал восьмиматчевую беспроигрышную серию.
Каталонцы разгромили «Реал» во второй раз подряд.
Это 15-й Суперкубок Испании для «Барселоны» (рекорд).
Испания. Суперкубок. Финал
Реал – Барселона – 2:5 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мбаппе, 5; 1:1 – Ямаль, 22; 1:2 – Левандовски, 36 (с пенальти); 1:3 – Рафинья, 39; 1:4 – Бальде, 45+10; 1:5 – Рафинья, 48; 2:5 – Родриго, 60.
Удаления: нет – Щесны, 56.