Беллингем зарегистрирует свой товарный знак

Компания Bello&Bello Ltd, совладельцем которой является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, намерена зарегистрировать товарный знак JB. Заявка была подана в конце прошлого года.
Инициалы футболиста планируется использовать как товарный знак для канцелярских принадлежностей, зубных щеток, чайных принадлежностей, одеял, наволочек, носовых платков, елочных украшений и надувных игрушек. Заявка также распространяется на пиво, протеиновые напитки и смузи.
- 21-летний Беллингем играет за «Реал» с 2023 года. До этого выступал за «Бирмингем Сити» и дортмундскую «Боруссию».
- Он по 1 разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА, чемпионат и Суперкубок Испании, Кубок Германии.
- С 2020 года выступает за сборную Англии, в составе которой дважды был серебряным призером Евро.