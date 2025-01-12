Беллингем зарегистрирует свой товарный знак

Компания Bello&Bello Ltd, совладельцем которой является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, намерена зарегистрировать товарный знак JB. Заявка была подана в конце прошлого года.

Инициалы футболиста планируется использовать как товарный знак для канцелярских принадлежностей, зубных щеток, чайных принадлежностей, одеял, наволочек, носовых платков, елочных украшений и надувных игрушек. Заявка также распространяется на пиво, протеиновые напитки и смузи.