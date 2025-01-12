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    Беллингем зарегистрирует свой товарный знак

    Компания Bello&Bello Ltd, совладельцем которой является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, намерена зарегистрировать товарный знак JB. Заявка была подана в конце прошлого года.

    Инициалы футболиста планируется использовать как товарный знак для канцелярских принадлежностей, зубных щеток, чайных принадлежностей, одеял, наволочек, носовых платков, елочных украшений и надувных игрушек. Заявка также распространяется на пиво, протеиновые напитки и смузи.

    • 21-летний Беллингем играет за «Реал» с 2023 года. До этого выступал за «Бирмингем Сити» и дортмундскую «Боруссию».
    • Он по 1 разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА, чемпионат и Суперкубок Испании, Кубок Германии.
    • С 2020 года выступает за сборную Англии, в составе которой дважды был серебряным призером Евро.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1736702762
    Реал в надёге, когда же у них появится воспитаник срамтака. Они смогут вырисовать дырявую жопу, на продажу тестов, для определения степени беременности мужчин. :)))
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