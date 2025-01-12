Мостовой оценил шансы на продажу российских игроков за 50 миллионов евро

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой не видит российского игрока, которого европейский клуб мог бы купить за 50 миллионов евро.

«У нас нет игрока, за которого европейские клубы заплатят 50 миллионов евро. На горизонте, возможно, виден Батраков или Глушенков, но и то вряд ли. Они должны показать что-то выдающееся, чтобы за них столько отдали.

Скорее, Сафонова могут перекупить из «ПСЖ» за сумму, близкую к 50 миллионам. Головин уже тоже не перейдет никуда за такие огромные деньги – не тот возраст», – сказал Мостовой.